Купит ли Молдова украинский «киловатт в шоколаде», или Зачем на самом деле Филип ездил в Киев

Сергей ТКАЧ

Ни одна зарубежная поездка Павла Филипа не привлекла столько общественного внимания как недавний его визит в Киев. Однако у молдавских граждан есть особый интерес прояснить для себя, зачем же премьер отправился в столицу соседнего государства на самом деле.

Соучастник «убийства» Днестра

Как только стало известно о результатах встреч с украинским премьером и президентом, эксперты и политики немедленно обрушились на Филипа с критикой. Экологи Молдовы и Украины давно требуют остановить строительство шести ГЭС в украинской части Днестра. Региону грозит экологическая катастрофа. Произойдет дальнейшее заиливание и осушение реки в среднем и нижнем течении. В 2016 г. из-за засухи уже возникли проблемы с обеспечением питьевой водой крупных городов и населенных пунктов Молдовы. Кишинев, Тирасполь, Бельцы, Бендеры, Сороки снабжаются из Днестра.

Политики пошли дальше и назвали нынешний молдавский режим «соучастником убийства Днестра». Украинские власти в присутствии молдавского премьера подтвердили свое намерение построить шесть гидроэлектростанций. А глава молдавского правительства не только не выдвинул обоснованных возражений, а, по сути, занял соглашательскую позицию, что нельзя расценить иначе как предательство интересов собственного населения. Но Днестр для молдаван это не просто кормилица-река, но и культурный феномен, наследие, часть внутреннего мира народа, его мировосприятия. Поэтому уничтожение реки – это еще и измена предкам, и удар по новому поколению.

Пустить по ложному следу

Чтобы как-то сместить акценты и отвлечь общественное внимание, политики из правящего альянса стали говорить о более «значительных» вопросах, обсуждавшихся в Киеве. Парламентарий и вице-председатель ЕНПМ Евгений Карпов заявил, что в рамках визита были решены важные проблемы региональной безопасности. В частности, подписан протокол о совместном контроле молдо-украинской границы. В Кучурганах впервые появятся молдавские полицейские.«Для Молдовы жизненно важна возможность контролировать всю территорию, это может случиться впервые. Тирасполь все время выступал против этой темы» - говорит Карпов.

Но давайте посмотрим на «достижение» трезво. Разве данный шаг будет способствовать выводу переговоров с Тирасполем из тупика? Нет, наоборот, только отодвинет еще дальше обсуждение вопроса об особом статусе Приднестровья. «Выкручивание рук», создание пунктов контроля на молдавско-приднестровском периметре – эта тактика, которая использовалась, когда Евгений Карпов был официальным представителем Кишинева на переговорах. Но главное даже не то, что тактика давления и односторонних действий ошибочна. Мы знаем, что кордоны давно контролирует Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), открытая еще в 2005 г.

Однако с тех пор стало известно, что масштабной контрабандой, а также торговлей оружием занимается именно Кишинев. Чего стоит история о крупнейшей партии наркотиков (около 10 млн. евро), направлявшейся в ЕС, «зеленый коридор» которой обеспечивали высшие чины министерства внутренних дел Молдовы. А скандалы с торговлей оружием?

И потом разве спасли молдавские полицейские народ от политических гангстеров, укравших из банковско-финансового сектора миллиард долларов?

Главную опасность для молдавского народа сегодня представляет сам нынешний режим. А лидер ЕНПМ Юрие Лянкэ, как экс-премьер, несет полную политическую, административную и человеческую ответственность за реализацию операции по хищению миллиардов.

Поэтому Евгений Карпов только пытается увести население от главного, убеждая в мнимых достижениях власти на приднестровском направлении.

«Энергокапитал» выходит из игры?

Основная цель визита Павла Филипа в Киев – переговоры в области энергетики. И строительство ГЭС на Днестре – только часть «пакета договоренностей».

Дело в том, что у клана ДПМ сейчас «горячие» деньки. Объявлен тендер на поставку электроэнергии в Молдову на период 2017-2018 г.г. Как известно, это сфера особых интересов молдавских демократов.

До сих пор главным поставщиком была фирма-посредник «Энергокапитал». «Энергокапитал» якобы предоставляет Молдавской ГРЭС газ в качестве давальческого сырья, а взамен получает электроэнергию, которую экспортирует в Молдову.

Владельцы фирмы скрываются в офшорах. В Тирасполе говорят, что схема была согласована бывшим президентом непризнанной республики с официальным Кишиневом. И партнером по бизнесу выступает молдавский олигарх Влад Плахотнюк. Без него невозможна была бы мгновенная выдача лицензии «Энергокапиталу» на поставку Молдове электроэнергии и победа в тендере.

Приднестровский парламент приводит данные, согласно которым фирма – прокладка имела рентабельность в 500%. И, например, в 2015 г. отправила в офшоры почти $20 млн.

Новая приднестровская власть ввела норму об обязательной продаже 100% выручки в резервы ПРБ. А это означает, что «Энергокапитал» выводится из схемы. И теперь продажей электроэнергии будет заниматься тот, кто ее производит - Молдавская ГРЭС.

Назначение Василия Ботнаря – компромисс?

В прошлом в тендере участвовали и экспортеры из Украины. И теперь, когда удачная схема получения сверхприбыли на поставках электроэнергии молдавским потребителям разрушается, необходимо создать новую.

И здесь работа идет в двух направлениях. Плахотнюку удалось-таки сделать своего человека председателем «Молдовагаз». Напомним, что бывшее руководство компании подозревается в превышении служебных полномочий, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег в особо крупных размерах. Генпрокуратурой возбуждены уголовные дела, а бывший председатель правления «Молдовагаз» Александр Гусев покинул страну еще до обысков и начала следственных мероприятий.

Если иметь в виду, что Молдавская ГРЭС производит электроэнергию фактически только газовыми турбинами, то назначение Василе Ботнаря председателем АО "Молдовагаз" свидетельствует о достижении некоего компромисса между молдавским олигархом и руководством российского газового гиганта.

Отразится ли это на схемах поставок электроэнергии в Молдову, мы скоро узнаем.

Не только «шоколадный король»

А что же с энергопоставками из Украины?

Разумеется, украинские компании – прямые конкуренты Молдавской ГРЭС, принадлежащей российской Интер РАО ЕЭС.

В 2016 г. в тендере на поставку электроэнергии участвовали две украинские компании: "Донбассэнерго" Игоря Гуменюка и, как его называют местные эксперты, «абсолютный монополист по экспорту тока» - холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

С определенного момента активным игроком и выгодополучателем на украинском рынке электроэнергии стал президент Петр Порошенко.

Как пишет украинское издание biz.censor.net.ua, Порошенко напрямую контролирует деятельность Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), аналог молдавского НАРЭ. Нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк работал в инвестиционной компании ICU, близкой к украинскому президенту.

В 2010-2013 годах ДТЭК Ренато Ахметова взял около $3 млрд кредитов для покупки новых активов и их модернизации. Из-за резкого снижения курса гривни, эти кредиты стали причиной огромных убытков компании – около 20 млрд. грн. в 2014 году и более 7 млрд. грн. в 2015 году.

Руководитель ДТЭК Максим Тимченко публично признал, что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU. Таким образом, экспорт в Молдову электроэнергии, как и шоколада, может стать частью бизнес-интересов украинского олигарха, возглавившего соседнее государство после отстранения от власти вооруженным путем Виктора Януковича.

Особые отношения

Нужно сказать, что между молдавским олигархом Владом Плахотнюком и украинским президентом, или как его «ласково» называют, «шоколадным королем», существуют особые отношения. Об этом говорит арест в Киеве и срочная экстрадиция известного бизнесмена Вячеслава Платона, который был доставлен в Кишинев на частном самолете, зафрахтованном Владом Плахотнюком, как утверждают адвокаты задержанного предпринимателя. Защита Платона также заявляет, что «бизнесмен был этапирован в Молдову, хотя ни генпрокуратура Украины, ни суд Киева не принимали на этот счет решений».

Разумеется, такое не происходит без санкций на самом верху, а согласованность действий силовиков указывает на достигнутую заранее договоренность между олигархами Кишинева и Киева.

Украина является захваченным государством, как и Молдова

Если раньше Молдова была «эталоном» захваченного государства, где процветает воровство и коррупция, а олигархи взяли под свой контроль все ветви власти, суд, прокуратуру, СМИ и т.д., то теперь нечто подобное в ЕС говорят об Украине.

В новом докладе брюссельского Центра европейских политических исследований (CEPS), финансируемого властями ЕС, утверждается, что «за три года, прошедших после «майдана», руководству Украины так и не удалось выполнить свои обещания в части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления». Здесь, как и в Молдове, страной управляют олигархические кланы, которые вместо борьбы с коррупцией лишь подрывают основы государства. Поэтому Украина – это точно такой же провал внешней политики ЕС, как и Молдова.

«Энергопакет» Киева и Кишинева

Когда два сапога пара, договариваться легко. Тем более что энергетический сектор находится под контролем олигархов, что в Молдове, что в Украине.

После того как схема продажи электроэнергии через приднестровскую фирму «Энергокапитал» стала бессмысленной, а также разоблачена СМИ и общественностью, понадобились другие варианты.

Вероятно, именно их и обсуждал в Киеве Павел Филип.

Как известно, правительство Молдовы подготовило новый план приватизации, и среди объектов - северные распределительные сети. Этот вопрос, конечно, не «горящий», но он в повестке дня и может быть предметом торга с «королями» энергетического рынка Украины. А строительство в верховьях Днестра шести ГЭС – это и новые возможности поставок в северную Молдову электричества. Словом, сотрудничество двух стран в области энергетики не ограничивается только поставками в Молдову.

Сколько в украинском киловатте для Молдовы будет «шоколада»?

Любопытно, что тема экспорта электроэнергии обсуждалась в Киеве именно в тот момент, когда украинское правительство объявило о чрезвычайной ситуации с энергоснабжением и веерных отключениях. Такой режим будет действовать 1-2 месяца. До тех пор пока не спадут пиковые нагрузки, связанные с зимним периодом.

Тем не менее, Украина продолжает экспортировать электроэнергию, хотя с 2013 г. объем поставок сократился с 9,8 млрд кВтч до 3,6 млрд кВтч в 2015 г. Однако возможности для экспорта есть, а интерес проявляют, например, Польша, а теперь и Молдова.

Вопрос в конкурентной цене. Сегодня Молдова закупает электроэнергию у тираспольского посредника по $49 за МВт\ч. Это около 43 евро.

По данным СМИ, цены на электроэнергию в Европе в феврале-марте 2016 г. упали почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, цена покупки электроэнергии на Венгерской бирже HUPX опустилась до 26-27 евро за Мвт\ч.

Внутренняя отпускная цена для украинских экспортеров - 1178 грн/МВтч. Это около 40 евро.

Прогнозируемая оптовая экспортная цена в 2017 г. на Украине может составить около 1300 грн/МВтч. Поэтому следует ожидать, что в результате «переговоров» Украина может вновь стать поставщиком электроэнергии в Молдову, и цена тока будет примерно той, что действует сегодня (хотя могла бы быть и меньше). Можно не сомневаться, что украинские и молдавские олигархи договорились о личных интересах в рамках энергетического «сотрудничества». Сколько именно будет в украинском киловатте «шоколада», мы узнаем, когда Кишинев объявит победителей тендера и цены.

Рост тарифов на электроэнергию нужен всем, кроме нас

Правительство Филипа заключило соглашение с компанией Gas Natural Fenosa по покрытию убытков за счет повышения тарифов на электроэнергию. Это также было условием возобновления программы сотрудничества с МВФ, требует реформ в энергосекторе и ЕС.

Так что повышение тарифов на электроэнергию в Молдове неизбежно. Никогда еще «реформы», навязываемые Западом, не приводили у нас к снижению цены.

Можно прогнозировать, что в результате тендера поставлять в Молдову электроэнергию будут и «украинские партнеры», и Молдавская ГРЭС.

Возможно, что одним из условий утверждения в должности главы «Молдовагаз» Василе Ботнаря, человека Плахотнюка, было сохранение поставок Молдавской ГРЭС на правый берег. Это был долгий торг и речь, вероятно, шла, о доле Молдавской ГРЭС в общем объеме поставок и, конечно, о будущей цене.

Таким образом, контроль над импортом электроэнергии в страну, по существу, как и прежде, осуществляет один человек – бизнесмен и лидер ДПМ, Влад Плахотнюк.

Все остальные вопросы в области энергетики будут решаться по мере их «созревания», если этому не помешает обострение внутриполитической борьбы, как в Молдове, так и в Украине.

В то же время следует иметь в виду, что если в Молдове будут спровоцированы досрочные парламентские выборы, рост тарифов на электроэнергию (а следом и на остальные товары и услуги) гарантировано отнимет голоса у ДПМ. А рейтинги ДПМ итак очень низкие. Поэтому Плахотнюку слишком сильно задирать тарифы нельзя, это даже может оказаться смертельно опасным.

Когда бизнесмены приходят в политику и захватывают государство

Только очень наивные люди могли думать, что Павел Филип в Киеве будет сражаться за Днестр, водоснабжение населения Молдовы и требовать прекращения строительства шести ГЭС в западных областях Украины. Когда бизнес приходит в политику, государственные институты коррумпируются и уходят под контроль олигархических группировок, или «захватываются». Власть интересы граждан больше не представляет, она все делает во имя собственной выгоды. И такая ситуация может длиться достаточно долго, пока жители этих государств не проснутся и не поймут, что их просто-напросто «стригут» как овец.

Вот почему у многих молдавских граждан есть особый интерес прояснить для себя, зачем же на самом деле премьер Филип отправился в столицу соседнего государства. У этого краткого визита могут быть далеко идущие последствия.