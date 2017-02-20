Александру Жиздан: Мы хотим, чтобы нас воспринимали не как силу, а как службу для населения

Интервью с министром внутренних дел Александром Жизданом

Г-н министр, каким был 2016 год для Министерства внутренних дел? Какими результатами Вы гордитесь?

Александру Жиздан: 2016 год был совсем непростым годом и не только для Министерства внутренних дел, а и для всего общества, но все-таки нам удалось консолидировать возможности министерства с точки зрения ресурсов и инфраструктуры.

Одним из результатов, который нас очень радует, является развитие концепции общественной полиции, заимствованной из стран с консолидированной демократией, которая изменит коренным образом восприятие людей относительно системы внутренних дел.

На протяжении всего года мы упорно трудились, чтобы продвинуть концепцию «Полиция на службе у граждан», и мы рады, что происходят уже первые изменения на уровне восприятия общества.

У нас также есть некоторые ощутимые результаты, касающиеся улучшения условий труда полицейских (например, деятельность психологических кабинетов), оснащения полицейских, и подразделений МВД, совершенствования законодательной базы работы подразделений МВД, в том числе, стратегии, продвигаемой на уровне правительства и парламента и др.

Большим достижением является и то, что нам удалось улучшить диалог с партнерами в области развития и, в настоящее время, мы можем засвидетельствовать большее доверие с их стороны. Мы установили более тесные отношения с партнерами по развитию, которые помогли нам в процессе реформ и которые поддерживают нас в развитии и улучшении качества услуг, предоставляемые нами гражданам.

Какие цели, намеченные вначале, Вам удалось реализовать с момента вступления в должность?

Александру Жиздан: Одной из целей, намеченных вначале моего мандата, была нулевая терпимость по отношению к коррупции. Нам удалось организовать действия по предотвращению и борьбе с этим бедствием на внутреннем плане, т. е. в рядах наших сотрудников. Конкретными действиями, предпринятыми Службой внутренней безопасности и антикоррупции, в сотрудничестве с другими структурами в этой области, в том числе и посредством задержаний, которые происходили в этот период, этот феномен уже по другому воспринимается представителями МВД.

Другой целью была большая прозрачность в деятельности министерства и его подразделениях. Тем более, что граждане имеют возможность контролировать деятельность МВД, как посредством СМИ, так и в рамках визитов, которые мы совершаем в территории, посредством установления открытого диалога с людьми.

Не в последнюю очередь, посредством этих шагов к изменению, нам удалось передать сообщение уверенности в будущее сотрудникам МВД, будущее, которое может стать процветающим только, если мы поддержим хорошие инициативы, будем работать и верить в силу и профессионализм всего Министерства внутренних дел.

Серьезной проблемой для сотрудников МВД является обеспечение жильем. Вам удалось сделать что-то в этом направлении? Следуют какие-то действия в этом смысле?

Александру Жиздан: Это правда, в условиях, когда оплата труда сотрудников МВД является достаточно скромной, обеспечение жильем, компенсировало бы большую часть затрат сотрудника МВД.

Для решения этой проблемы в отраслевых министерствах работают над решением правительства об изменении предназначенияодного участка земли, находящегося в ведении МВД, на котором будут построены жилые дома для наших сотрудников, которые получат служебные квартиры. Вместе с тем, параллельно разрабатывается технико-экономическое обоснование в этом отношении, и мы находимся на стадии завершения оформления необходимых документов. Надеемся, что в начале 2017 года мы начнем строительство домов, предназначенных для наших сотрудников.

Из того, что мы видели в прессе, особое внимание Вы уделяете оснащению подразделений Министерства. Какова ситуация в этом отношении сейчас? Что последует в дальнейшем?

Александру Жиздан: В этом отношении я должен подчеркнуть значение внешнего сотрудничества, вследствие которого Министерство внутренних дел получило ряд пожертвований материально-технического обеспечения, которые способствовали оснащению подразделений МВД, и увеличили эффективность их деятельности.

Все подразделения МВД получили, в течение 2016 года, передовое техническое оборудование, новые автомобили и другое важное оснащение, при поддержке правительства, а также Европейского союза.

Еще я бы хотел подчеркнуть, что недавно вся Национальная полиция получила зимнюю форму одежды.

Много говорится о реформе МВД, что Вы можете сказать по этому вопросу?

Александру Жиздан: Реформы, независимо от того, в каких областях они инициированы, они выполняются во время, а их результаты оценивают граждане.

Профессионализация сотрудников МВД является важной задачей для успешного осуществления предлагаемых реформ, и не только на законодательном уровне, но и на уровне человеческих ресурсов. Реформа означает не только изменение служебной формы или оснащения с современным оборудованием, реформой для нас является и изменение отношения наших сотрудников к людям.

Мы хотим, чтобы посредствомпродолжения этих реформ, нас воспринимали не как силу, а как службу для населения. Сотрудник МАИ представляет в первую очередь государство, поэтому он должен быть моделью гражданина, соблюдающего закон, и который является защитником.

С какими насущными проблемами сталкивается Министерство внутренних дел в данный момент?

Александру Жиздан: Я не могу сказать, что мы сталкиваемся с проблемами, которые невозможно решить. В области внутренних дел, мы наметили реалистичные цели для выполнения, при поддержке партнеров, и конечно, совместными усилиями, мы постепенно выполняем их, устраняя выявленные недостатки.

А, если все-таки подчеркнуть некоторые из них, то одной из проблем, с которой сталкивается на данный момент министерство, является феномен коррупции на уровне системы. Инвестируя в борьбу с коррупцией и в меры, предотвращающие это явление, мы инвестируем в будущее страны. Поэтому, согласно стратегии по развитию полиции, мы планируем увеличить зарплаты полицейским, с тем, чтобы у них была достойная зарплата, и сотрудники не брали взятки, а уровень коррупции неуклонно снижался.

В этом году, проблема низкой заработной платы была взята под контроль премьер-министром, а вместе с ее решением, многие другие проблемы будут решаться постепенно.

Что получило еще Министерство внутренних дел от сотрудничества с внешними партнерами?

Александру Жиздан: Практики развитых стран помогают нам расти согласно европейским стандартам, также посредством внешнего сотрудничества мы сможем стать примером для коллег из других стран.

Министерство внутренних дел в настоящее время пользуется поддержкой партнеров по развитию из ЕС, с которыми у нас прозрачный диалог сотрудничества, что дает продуктивные результаты в МВД.

Благодаря внешнему сотрудничеству, мы пользуемся современной техникой в технико-криминалистическом Центре, оборудованием для спасателей и пожарных, практически каждое подразделение оборудовано современной техникой, осуществляем обмен опытом, а также пользуемся и другими преимуществами, приносящими дополнительную ценность повседневной работе.

Какие цели наметило Министерство внутренних дел на 2017 год?

Александру Жиздан: У нас есть много проектов, находящихся на стадии развития и надеюсь в 2017 г. вместе с нынешней командой продолжить модернизацию подразделения Министерства внутренних дел и предоставляемые услуги в соответствии с требованиями общества, а посредством внедрения Стратегии развития полиции, преобразовать эту профессию в одну из самых привлекательных. Мы намерены развивать общественную полицию, о которой я упоминал, что является целью, исходящая из Стратегии развития полиции.

Другой целью является развитие совместного проекта МВД с Министерством здравоохранения – национальный SMURD, проект, который мы намерены расширить на территории страны с тем, чтобы граждане могли пользоваться срочными медицинскими услугами не только на Севере или на Юге страны.

Политический альманах Республики Молдова — 2016