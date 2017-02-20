Советы при покупке б/у авто: как распознать битые машины

Статистика неумолима: самые популярные автомобили в Молдове – это подержанные, причем в возрасте от 5 до 20 лет, привезенные из стран Европы. Причина популярности б/у авто на самом деле проста: жители Молдовы не могут себе позволить покупать новые машины, а просто ремонтируют купленные старые.

Такие "тюнингованные" транспортные средства составляют 70-80% от всего автопарка нашей республики. Люксовых машин, особенно в столице, довольно много, но их можно увидеть, конечно, в основном только в Кишиневе. При этом важно отметить, что позволить их себе могут далеко не многие.

Так, согласно официальным данным, розничные продажи легковых машин в специализированных магазинах Кишинева сократились на 13,9%. В денежном выражении автосалоны столицы выручили свыше миллиарда леев. Sputnik публикует пять советов от опытного автовладельца — зампреда Союза автоводителей Олега Кожокару, — которые помогут распознать "утопленниц", а также авто, которые уже попадали в аварии.

Пробег машины – самый важный, но при этом очень скользкий параметр. Как говорят, нужно принять, и простить: скручивают пробег все. Поэтому покупателям нужно ориентироваться на косвенные показатели изношенности и реального пробега — это состояние дверных уплотнителей, как стерты педали, рычаг коробки передач, как выглядит руль. Чем ниже уровень потертостей, меньше сколов, царапин — тем меньше пробег.



Выбирая машину, смотрите на качество размещенных в интернете хозяином или перекупщиком фотографий. Если машина снята с одной определенной точки, показаны только выгодные ракурсы, можно даже не звонить по объявлению. Если продавцу нечего скрывать, он выложит максимально возможное количество фото, тем самым сократив количество лишних вопросов со стороны потенциальных покупателей. Очень часто честные продавцы показывают на снимках дефекты и царапины, открывая карты перед покупателем, чтобы тот сам решил, готов ли он закрыть на это глаза, или нет. Также важно помнить, что большинство сайтов по продаже сильно "сжимают" фотографии, что ведет к потере качества. Не стесняйтесь, позвоните продавцу и задавайте интересующие вопросы.

Очень часто встречаются "шаблонные" описания: "не битая", "не крашенная", "один владелец", "сел и поехал", "на все вопросы отвечу по телефону". Помните: честному продавцу скрывать нечего, да и сам текст объявления будет написан простым и доступным языком. На осмотр не стоит ехать самому. Постарайтесь найти человека, который лучше вас разбирается в автомобилях, и которому вы можете доверять. Также не лишним будет заранее договориться об осмотре автомобиля на СТО, причем станцию лучше выбирайте сами.