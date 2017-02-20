Плахотнюк: Политика в основном сводилась к шоу

Существующий политический класс следует реформировать так, чтобы граждане получили возможность напрямую контролировать деятельность политиков.

Партии должны работать на благо общества, а не в угоду заинтересованным группам, стремящимся влиять на жизнь страны, находясь за ее пределами. Об этом рассказал председатель Демпартии Влад Плахотнюк в интервью Игорю Волницкому для "Политического альманаха- 2016".

По мнению лидера ДПМ, связи политиков с рядовыми гражданами зачастую сводится к нулю - и эту существенное упущение. Политика в основном сводилась к шоу, борьбе, надуманным проблемам и высокомерию. Именно поэтому так важно изменить подход к политике в целом - без этого невозможна модернизация страны, уверен Влад Плахотнюк.

Влад Плахотнюк сожалеет, что реформу пришлось отложить в связи с президентскими выборами. 2016 год прошел под знаком политического напряжения и популизма, добавил председатель ДПМ, но все же отметил и положительную сторону: год был стабильным, после череды кризисов.

Прошлый год преподал важные уроки, убежден лидер ДПМ, и каждый, кто усвоит их, только выиграет. И добавил: в 2017-м жители страны почувствуют результаты проделанной властями работы.