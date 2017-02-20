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Павел Стратан споет в Милане и Турине в память о брате
20.02.2017

 Известие о том, что Нелу Стратан, брат известного певца Павла Стратана, внезапно скончался, шокировало всех.

Спустя более чем неделю с момента его кончины артист рассказал, что на следующих своих концертах посвятит несколько песен об умершем брате.

- Очень жду вас на моих концертах, которые пройдут 4 и 5 марта в Милане и Турине. Поскольку у меня в душе большая грусть после потери брата, несколько песен будут исполнены и в память о нем, - отметил Стратан.

Нелу Стратан скончался в начале февраля. У него случился инфаркт. Артисту был 51 год.


 
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