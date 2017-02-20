Социалисты в КМС: «Мы поставили перед собой цель поменять технику в школах, нам необходимы 12 миллионов леев»

Муниципальные советники из ПСРМ недовольны деятельностью мэрией мун. Кишинев относительно незаконного строительства и ситуацией, касающейся питания детей в детских садах и в центрах общественного питания, информирует ТРИБУНА.

«Я видел, что происходит сейчас на ул. М. Спэтару. Мы требуем соблюдения прозрачности в строительных работах. Мы инициируем законопроект, согласно которому, те, кто арендует землю, должны заплатить не только за аренду, но и определенный процент от числа построенных квартир. Деньги будут перечислены нуждающимся людям. Мы представим проект относительно роста цен на нормативную аренду», — отметил Александр Одинцов.

Вместе с тем, советники ПСРМ недовольны деятельностью Департамента здравоохранения мэрии.

«На бумаге все хорошо, и установлено, что вследствие проверок в учебных заведениях не выявлены нарушения. Но случай с тухлой рыбой в Тохатине, это как объяснить? К нам приходят сотни жалоб от граждан. Мы поставили перед собой цель поменять технику в школах, нам необходимы 12 миллионов леев. Давайте поменяем, в конце концов, технику, так как это портит качество продуктов», — подчеркнула Еуджения Чебан.

Также, советники отметили, что составят список всех экономических агентов, арендовавших землю для строительства, и имевших судимости.

Кристина Пендя