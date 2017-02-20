Интервью с Юрием Якубовым, меценат и бизнесмен

Господин Якубов, вы преуспевающий бизнесмен в России. Что заставило Вас вернутся на время в Молдову (в 2015 – 2016 годах), и даже стать на время советником Башкана Гагаузии?

Ю.Я.: Начнем с того, что предыдущая власть практически заставила меня покинуть Молдову. У меня был свой бизнес здесь, я платил налоги, обеспечивал людей рабочими местами и у меня было чувство, что я помогаю людям, в меру своих возможностей, что я помогаю свой стране, а это давало определенное удовлетворение. Но та власть видимо посчитала, что такие люди как я чем-то опасны для ее планов. В итоге, после продолжительного прессинга, который был оказан на мне, я вынужден был покинуть страну. С начала перебрался на Украине, где тоже занимался бизнесом, потом – в Россию. Но, даже находясь далеко от дома, я старался помочь своим соотечественникам. Кому-то помогал устроится на работу, кому-то решать проблемы со здоровьем, третьему – проблемы с документами и т. д. Практически, в какой-то мере я помог всем которые обратились за помощью ко мне.

Руководствуясь тем же стремлением быть полезным своим соотечественникам, я принял предложение Башкана Гагаузии стать ее советником и какое-то время был в этой должности. Уверяю Вас, за это время немало было сделано, особенно в плане решение проблем с рынками сбыта на Востоке.

Да, но вы не ограничились только решением экономических проблем Гагаузии. В прессе, в том числе и на республиканском уровне, периодически просачивается информация о вашей благотворительной деятельности.

Ю.Я.: Находясь непосредственно в Гагаузии, я стал более тесно общаться с гражданами. Если раньше нуждающиеся люди находили меня в Москве или звонили мне, то, будучи на месте, я сам посещал периодически все населенные пункты автономии, где люди рассказывали о проблемах с которыми сталкиваются. Кроме того, во время своих поездок по Гагаузии, я и сам видел насколько серьезны некоторые проблемы, которые не относились конкретно к одному человеку, а ко всем. Я не в состояние пройти мимо проблемы, когда знаю, что ее можно решить. По этому, создал благотворительный фонд, посредством которого и решаю многие проблемы. Благодаря этому фонду, мы решили немало проблем с досугом для детей, оказывали помощь молодоженам, пожилым людям, выпускникам, спонсировали важные мероприятия в жизни того или иного населенного пункта и др. И нет для меня большей награды чем увидеть что моя деятельность нужна, важна и приносит радость людям.

Но ваша благотворительная деятельность, как и результаты деятельности в должности советника Башкана, если судить по некоторым опросам, сделали Вас одним из самых узнаваемых и влиятельных людей не только в Гагаузии, но и во всей Молдовы.

Ю.Я.: Вы знаете, скажу честно, что стать более узнаваемым, иметь высокий личный рейтинг, быть влиятельным никогда не было моей целью. Я достиг определенного уровня в моей жизни, в моей деятельности и просто хочется быть полезным людям, быть полезным своей стране. Если бы у меня были другие цели или какие-то амбиции, я бы давно их осуществил. Благо у меня никогда не было недостатка в разного рода предложениях, которые касались как Гагаузии в частности, там и Молдовы в целом.

Для Молдовы стало уже «традицией», что, узнаваемость и влияние, означает не только что-то хорошее, но и проблемы…

Ю.Я.: К сожалению, это так и чем больше стараешься помочь людям, тем сильнее чувствуешь на себя определенное давление. Это очень сильно демотивирует в стремление быть полезным своей стране и зачастую заставляет задаваться определенным вопросам. В определенный момент понимаешь, что единственное чего ты добиваешься каждодневным трудом (если не считать благодарность людей и чувства удовлетворения что тебе удалось кому-то помочь), это сильная неприязнь со стороны властей, которые, не знаю почему, начинают рассматривать тебя как угрозу. Такая логика мне не совсем понятна, ведь, в конце концов мы делаем одно и тоже дело – стараемся помочь людям. Если помогать людям это преступление, то я уже и не знаю, как комментировать.

Не хотели бы раскрыть скобки…

Ю.Я.: Может в другой раз. Я не из тех, кто любит говорить о проблемах – привычнее для меня констатировать их наличие, делать определенные выводы и действовать по обстоятельствам. Единственное, что могу сказать в этом контексте, это то, что видимо нынешняя власть в Молдове не сильно отличается в суждениях и методах работы от предыдущих властей.

В Гагаузии, в конце ноября – начало декабря, прошли выборы в Народное Собрание. Многие ожидали Вашего активного участия в них.

Ю.Я.: Скажу Вам честно, даже с риском быть обвиненном в нескромности: если бы я интересовался бы всерьез политикой, то возможно бы и принял участие в выборах, о которых вы говорите и вообще бы мое влияние почувствовали бы многие. Не говоря уже о том, что и результаты были бы другие, да и перспективы в период после выборов тоже. Но для меня не власть и не политика имеет значение, а возможность помочь своим согражданам, быть полезным своей стране. Очень надеюсь, что такое же стремление будет в основе действий нового гагаузского депутатского корпуса, избранного в 2016 году.

Как Вы расцениваете результаты президентских выборов в Молдове?

Ю.Я.: Народ сделал свой выбор в условиях демократического и признанного отечественными и международными наблюдателями плебисцита. У Молдовы есть президент, избранный, впервые за последние 15 лет, прямым голосованием, у нового президента есть конкретная программа деятельности и у него должны быть возможности для ее внедрения. Главное, что политические баталии остались позади, наступило относительное спокойствие и этот период нужно использовать для созидания, для улучшения жизни граждан.

Часто, политики связывают надежду на лучшую жизнь с внешним фактором…

Ю.Я.: По меньшей мере, это некорректно со стороны этих политиков. В первую очередь, мы должны навести порядок у себя дома сами. Никто не придет и не будет решать наши проблемы. И только во вторых, мы должны искать помощь за рубежом. Речь даже не идет о помощи, а о партнерских отношениях на международном уровне, которые открыли бы перед нами определенные возможности. В управление государством должны присутствовать и элементы из управления бизнесом. Ведь успешный бизнес это тот, который осваивает и использует все возможности, которые открываются перед ним. Так и Молдова должна использовать все возможности. Подытожу: мы должна навести порядок у себя дома и правильно использовать все внешние возможности. Только тогда сможем жить лучше!

Может по этому Вас не любят политики и у Вас периодически возникают проблемы, как те о которых мы говорили выше. Ведь вещи о которых Вы говорите, ваше видения и мнения, расходятся с мнениями большинства политиков. А имея еще и Ваше влияние…

Ю.Я.: Большая часть политической элиты Молдовы, в том числе и Гагаузии, приходит к власти лишь с целью обогатится, а это неприемлемо для меня. Может по этому меня и не любят? Кстати, я не ищу любви, признания и понимания политиков. Для меня главное помочь людям, внести свою лепту в улучшение их жизней. А свое мнение, я всегда буду выражать открыто, независимо от того нравится оно кому-то или нет.

Источник: Политический Альманах Республики Молдова – 2016