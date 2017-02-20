Владимир Воронин: 2016-й — ещё один потерянный для Молдовы год по всем направлениям

Интервью председателя Партии коммунистов Республики Молдова Владимира Воронина для «Политического альманаха Республики Молдова — 2016»

Г-н председатель, как бы Вы охарактеризовали в целом 2016 год в политическом плане?

B.B.: К сожалению, 2016 год стал еще одним годом, потерянным для Республики Молдова, для развития страны. Нет ни одного направления, где можно было бы обнаружить хотя бы намек на какой-то прогресс.

Обратите внимание: премьер-министр Филип, отчитываясь по итогам года, поставил в заслугу своему правительству одно-единственное «достижение»: Молдове снова начали давать в долг международные финансовые организации. Увеличение внешней задолженности государства до 6,5 млрд долларов — мягко говоря, сомнительный повод для гордости. Особенно если учесть, какова цена этого так называемого «прорыва»: принятие закона о возмещении украденного миллиарда населением страны, пенсионная реформа, очередное увеличение тарифов, новый виток оптимизации в сфере образования и здравоохранения и многие другие так называемые реформы…

Это говорит о том, что у действующей власти, у нынешнего, крайне некомпетентного, непрофессионального правительства нет никакого собственного плана по выводу экономики страны из кризиса, по созданию собственных источников финансирования, по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, отсутствует малейшее видение перспективы. Мы как будто вернулись в 90-е с их бесчеловечными «реформами» по шпаргалкам МВФ, государственным бандитизмом и запредельным уровнем коррупции. Сегодня, возможно, даже хуже, чем тогда. В 90-е у людей еще была надежда, что ситуацию можно радикально изменить. Сегодня же у них все чаще опускаются руки, а многие видят для себя только один выход: навсегда уехать из страны. Таков феномен захваченного государства: у людей отбирают всё — и средства к существованию, и уверенность в завтрашнем дне, и надежду на перемены к лучшему.

Захват Молдовы к 2016 году оформился окончательно. У захватчиков появилось сформированное путем политической коррупции парламентское большинство, правительство, самозваный «координатор», который контролирует все ветви власти, все государственные институты. И все это — при явной поддержке коллективного Запада, которому достаточно, что ворье, захватившее Молдову, готово поддерживать высокий градус напряженности в отношениях с Россией. В этом, пожалуй, и состоит главный печальный итог прошедшего года.

В начале прошлого года ПКРМ пережила неприятную ситуацию — 14 депутатов покинули партию. Восстановилась ПКРМ после этого?

B.B.: Признаюсь, это был довольно тяжелый удар. В числе предателей оказались представители высшего руководящего звена ПКРМ, люди, которые обязаны партии всем. Кому бы они были нужны, кто бы дал за них ломаный грош, если бы они не прошли в парламент по спискам Партии коммунистов?

Никого не убедили их сбивчивые, невнятные заявления о «несогласии с курсом руководства партии». Они и были руководством! Еще накануне каждый из них присутствовал на отчетно-выборных партийных конференциях в районах и пропагандировал этот самый курс. А утром все они вдруг почувствовали несогласие и непреодолимое желание покинуть партийные ряды. Более бредовой истории нельзя и придумать. Всем — и членам партии, да и всему обществу — понятно, что их банально купили. За деньги. Но каких денег стоит совесть, репутация, честное имя? Каково оно, жить с клеймом предателя, как смотреть в глаза людям, собственным детям?

Впрочем, это уже их проблемы. Они нам больше не интересны. Будущего у них нет. А если они еще не расстались с иллюзиями, пусть обратят внимание на судьбу еще одного бывшего нашего однопартийца — Мариана Лупу, которого те, что купили его когда-то, унизили и вышвырнули за ненадобностью. Такова судьба всех клятвопреступников и предателей.

Мы, конечно же, пережили это предательство. Мы уже привыкли к тому, что именно против ПКРМ — как против единственной системной, сильной политической оппозиционной силы — применяют самые подлые, запрещенные приемы. Это говорит только об одном: власть по-настоящему нас боится. Понимание своей ответственности перед обществом в борьбе против сил, захвативших государство, делает нас сильнее. Что и показал VIII Съезд ПКРМ. И потом: Партия коммунистов — партия честных и порядочных людей. От того, что ее покинули 14 негодяев, всем честным и порядочным коммунистам стало только легче.

В марте, когда Конституционный суд принял решение о возврате к прямому избранию президента страны гражданами, ПКРМ выступила с критикой данного решения. Почему?

B.B.: Конституционный суд, принимая это решение, вышел далеко за пределы своей компетенции. Он не имел права его принимать. Конституцию можно менять либо в парламенте, либо на референдуме. Третьего не дано. Так называемые «президентские выборы» были антиконституционными.

ПКРМ всегда стояла на страже законности. За два срока пребывания ПКРМ у власти в Молдове при наличии конституционного большинства в текст Основного закона не было внесено ни одного сколько-нибудь значительного изменения. Конституция — это не филькина грамота, чтобы каждый день ее переписывать. Тем более так, как это происходит у нас сегодня.

Именно поэтому мы объявили бойкот неконституционным выборам, именно поэтому не признаем избранного на них так называемого президента. Я горжусь тем, что коммунисты и наши сторонники проявили мудрость и не ввязались в эту шулерскую игру, придуманную олигархическим режимом.

Режим добился всего, чего хотел. Удалось сбить протестную волну, люди вместо того, чтобы отстаивать свои коренные интересы, чуть ли морды друг другу не били: «Ты за кого — за Майю или за Додона?» Из этих выборов общество вышло еще более расколотым, чем когда-либо. И тут выяснилось, что так называемый «всенародно избранный» в отсутствие парламентского большинства и правительства может разве что раздавать награды да флаги перевешивать. Порождая тем самым новые поводы для конфликтов. А перманентно тлеющий общественный конфликт — именно то, что нужно режиму, действующему по принципу «разделяй и властвуй».

Подлинной оппозицией могут считаться только те политические силы, которые игнорировали эти устроенные правящим олигархатом тараканьи бега. Все, кто в них участвовал, вне зависимости от результата, могут сегодня носить только малопочетное звание «управляемой оппозиции». А управляемая оппозиция — один из краеугольных камней, на котором зиждется захваченное государство.

Если бы возврат к избранию главы государства гражданами был бы осуществлен через принятие решения парламентом, а не Конституционным судом, Вы участвовали бы в выборах в качестве кандидата в президенты?

B.B.: Это бесполезно обсуждать. Ведь действующий олигархический режим вкупе с управляемой оппозицией не может жить и действовать по закону. Если бы они жили по закону, мы бы сегодня не говорили о феномене захваченного государства. Ведь захваченное государство начинается там, где заканчивается закон, а демократия становится жертвой политической целесообразности.

В ноябре на съезде ПКРМ Вы были переизбраны на пост председателя партии. Чем Вы руководствовались, согласившись остаться во главе ПКРМ, а также в политике вообще?

B.B.: Съезд Партии коммунистов оказал мне высокую честь, вновь избрав председателем партии. Это было коллективное решение высшего органа ПКРМ. Я благодарен за это своим товарищам. За эти два с лишним десятилетия мы прошли через многое: огонь, воду, медные трубы. Мы справились со всеми ударами, с попытками запрета, мы пережили испытание властью. Мы закалены и готовы к борьбе. Именно этот настрой — на борьбу — и показал VIII Съезд ПКРМ. Именно это и стало главным его итогом.

Какие политические события, на Ваш взгляд, являются главными в 2016 году?

B.B.: Главные события НЕ произошли. НЕ был обнаружен украденный миллиард. Виновные в этой «краже века» НЕ были наказаны. Жизнь людей НЕ стала лучше. Общество НЕ стало единым. К сожалению, пока НЕ свергнут правящий режим. Действующий парламент подвержен политической коррупции и сегодня НЕ соответствует волеизъявлению граждан. А это значит, что президент и парламент, и сформированное им правительство НЕ являются легитимными. Политический класс НЕ оправдал ожидания общества.

Связаны ли с политическим 2016 годом какие-либо Ваши сожаления?

B.B.: Именно все вышеперечисленное меня расстраивает и как политика, и как гражданина Республики Молдова.

Что Вы ожидаете от 2017 года?

B.B.: 2017 год — год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Ее опыт демонстрирует, что в самых безнадежных социально-экономических, общественно-политических условиях, используя протестную энергию масс, всегда можно добиться и свержения самодержавия, и ликвидации Временного правительства, и изменения общественных отношений. Опыт Великого Октября указывает также на то, что сделать это в состоянии только коммунисты!

Источник: Политический Альманах Республики Молдова – 2016