В Кишиневе могут повыситься тарифы на проезд в маршрутках

Администраторы маршрутных такси в Кишиневе готовят ходатайство о корректировке тарифов. По их словам, из-за существующих расходов и нескорректированных почти десять лет тарифов, у них нет денег на вложение в транспортные единицы.

Из-за этого нарушается график движения. Об этом заявил на оперативном заседании мэрии глава Управления по менеджменту транспорта Лилиан Копач, сообщает Golos.

"Ситуация сложная: не хватает квалифицированных водителей, но и количество транспортных единиц недостаточно. Администраторы маршрутов утверждают, что не имеют денег, чтобы инвестировать в машины из-за повышения цен на топливо и автозапчасти, а также из-за того, что в последний раз тарифы были скорректированы в 2006 году. В этих обстоятельствах не удается соблюдать график движения, а пассажиры недовольны. Из-за нерентабельности некоторые маршруты отменяются", - аргументировал Лилиан Копач.

Вице-мэр столицы Нистор Грозаву заявил, что повышение тарифов неизбежно, и власти готовы рассмотреть аргументированные предложения администраторов маршрутов, передает IPN.

Также вице-мэр распорядился провести инвентаризацию маршрутов для определения количества транспортных единиц, расписания, его соблюдения и др.