Плахотнюк рассказал, благодаря чему Игорь Додон стал президентом

Игорь Додон стал президентом Молдовы, благодаря "истерии и фальшивой политике некоторых правых партий", - считает координатор правящей в РМ коалиции, председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", цитируя его интервью порталу tribuna.md, политик считает, что "выборы 2016 г. преподали нам важный урок, из которого правые партии многому должны научиться".

По его мнению, для "РМ было бы лучше иметь президента правого толка, это дало бы большую последовательность проевропейской власти, продвигаясь по одной стратегической линии".

Плахотнюк напомнил, что в реальности "мы имеем президента левого толка, с видением, которое существенно отличается от правящего большинства".

"Мы должны будем строить часть своей деятельности, управляя разницей видений и взглядов в том, что касается модели развития страны. Мы обладаем достаточными ресурсами для хорошего управления, а также для того, чтобы обеспечить политическую стабильность и спокойствие в Молдове", - отметил он. Плахотнюк указал на то, что невозможно одному руководить из тени политикой в РМ.

"Доказательством этому служит то, что оппозиция проявила себя в 2016 г. достаточно интенсивно, ей удалось перевернуть с ног на голову некоторые вещи в РМ, она была в шаге от того, чтобы втянуть страну в долгосрочный кризис, в том числе, заблокировать соглашение с МВФ. Но их усилия провалились, этому воспротивились и граждане РМ, и партнеры по развитию", - считает Плахотнюк.

Политик предложил обществу "поинтересоваться тем, кто те люди, которые управляют из тени оппозицией в Молдове".

"Возможно, нужно задаться вопросом и посмотреть, кто те люди, которые управляют из тени и правой и левой оппозицией. Не группа ли этой людей из-за границы, интересы которых не имеют ничего общего с нашими национальными интересами", - подчеркнул лидер ДПМ Влад Плахотнюк.