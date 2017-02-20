Новый раунд приватизаций

В преддверии очередного раунда приватизации, запланированного на март 2017 года, государство снизит стоимость активов, которые не были проданы в 2016 году, сообщил министр экономики Октавиан Калмык в интервью Deschide.md.

«В 2017 году мы намерены провести три раунда приватизации. Следующий раунд состоится в первой половине марта. В этом раунде будут предложены те активы, которые не были приватизированы в 2016 году, с небольшим снижением стоимости активов», – уточнил Калмык.

По словам министра, для второго и третьего раундов государство готовит более интересные и привлекательные предложения.

«Речь одет о таких компаниях, как Air Moldova и Moldtelecom, и о компаниях энергетического сектора, которые, однако, требуют особенного, не традиционного подхода, через фондовый рынок», – заявил министр.