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Экономика
Новый раунд приватизаций
20.02.2017

В преддверии очередного раунда приватизации, запланированного на март 2017 года, государство снизит стоимость активов, которые не были проданы в 2016 году, сообщил министр экономики Октавиан Калмык в интервью Deschide.md.
«В 2017 году мы намерены провести три раунда приватизации. Следующий раунд состоится в первой половине марта. В этом раунде будут предложены те активы, которые не были приватизированы в 2016 году, с небольшим снижением стоимости активов», – уточнил Калмык.

По словам министра, для второго и третьего раундов государство готовит более интересные и привлекательные предложения.

«Речь одет о таких компаниях, как Air Moldova и Moldtelecom, и о компаниях энергетического сектора, которые, однако, требуют особенного, не традиционного подхода, через фондовый рынок», – заявил министр.


 
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