Новый раунд приватизаций

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Экономика
В преддверии очередного раунда приватизации, запланированного на март 2017 года, государство снизит стоимость активов, которые не были проданы в 2016 году, сообщил министр экономики Октавиан Калмык в интервью Deschide.md.
По словам министра, для второго и третьего раундов государство готовит более интересные и привлекательные предложения.
«Речь одет о таких компаниях, как Air Moldova и Moldtelecom, и о компаниях энергетического сектора, которые, однако, требуют особенного, не традиционного подхода, через фондовый рынок», – заявил министр.
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