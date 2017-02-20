Платона лишили продуктовых и вещевых посылок

Пресс-служба Департамента пенитенциарных учреждений сообщила о том, что в качестве дисциплинарной меры наказания Вячеслав Платон не сможет отныне получать продуктовые передачи и вещевые посылки.

Как утверждает руководство кишиневской тюрьмы, при обыске в камере «Рейдера № 1 в СНГ» были обнаружены два мобильных телефона, что и явилось причиной такого наказания.

Впрочем, возможно, чиновников DIP раздражают постоянные нападки самого заключенного и его адвокатов на администрацию тюрьмы № 13. Например, на прошлой неделе адвокаты господина Платон заявили о том, что руководство исправительного учреждения ограничивает их доступ к клиенту, чьи интересы они защищают. Чуть ранее сам Вячеслав Платон заявлял о якобы установленных в его камере, скрытых средствах видео- и аудиозаписи. Адвокаты поддержали это заявление и, в свою очередь, заявили протест по поводу насилия и угроз, направленных как против их клиента, так и против них самих.

Департамент исполнения наказаний оба обвинения в свой адрес отрицает.

Напомним, что Вячеслав Платон был объявлен в международный розыск и впоследствии задержан в Киеве после того, как мэр города Оргеев Илан Шор заявил, что «Рейдер № 1» в 2014 году потребовал предоставления ему кредитов в Banca de Economii. Как утверждает Шор, в течение одного дня (19 ноября 2014 года) таким образом были получены более, чем 20 миллионов евро, а на следующий день сумма превысила 32 миллиона. Деньги прошли через несколько компаний-посредников, а затем оказались на счетах Платона.

Следует отметить, также тот факт, что и бывший премьер-министр Влад Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как Илан Шор написал заявление, в котором указал, что господин Филат потребовал от него взяток на сумму 250 миллионов долларов. Вячеслав Платон был выдан властям Кишинева после того, как прокуроры провели обыски и в нескольких банках, офисах компаний и в домах некоторых граждан. На основании изъятых документов было возбуждено дело об отмывании 20 миллиардов долларов через молдавские банки.