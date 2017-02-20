Главная "Пиар раздора", или как Санду и Нэстасе не поделили европейский съезд В конце марта (а точнее — с 29 по 30 марта 2017 года) на Мальте пройдет съезд Европейской народной партии. Туда был приглашен и представитель молдавской оппозиции. Правда, за "гордое звание отечественного оппозиционера" в борьбу вступили сразу два политика. Это экс-кандидат в президенты, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду и лидер Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Что любопытно: Нэстасе поспешил заявить, что приглашен на самом высоком уровне и отправится на Мальту не один, а с двумя вице-президентами формирования.



При этом в списке приглашенных его нет. А от Молдовы значится лишь Майя Санду, об этом говорится на официальном сайте Европейской народной партии. Также, из официальных источников предстоящего съезда, Sputnik выяснил, что в работе данного политического форума примут участие главы государств, правительств, а также оппозиционные лидеры из стран Европейского союза и Восточного партнёрства. На съезде будет обсуждаться государственная политика в области безопасности, внешняя политика, особое внимание также будет уделено экономической ситуации и реалиям цифрового общества.



Более того, на Мальту он, судя по всему, поедет, считают эксперты. Правда, вероятнее всего, для того, чтобы сделать несколько фотографий на фоне вывески съезда Европейской народной партии, считают политологи. Они обосновывают свои предположения тем, что лидер Платформы "Да" уже был замечен в подобного рода политических манипуляциях, связанных с фотографированием мест, куда не был приглашен. В частности, во время своих поездок в США. Тогда он публиковал в социальных сетях свои фотографии на фоне здания ФБР. После этого посольство США в Кишиневе выступило с заявлением, что визит Нэстасе в США носил частный характер. Но кто же в этот раз профинансирует поездку Нэстасе на солнечную Мальту. Виктор Цопа, вероятнее всего, этого сделать не сможет, в силу финансовых проблем, возникших у него в последнее время. Как считают эксперты, спонсором поездки Нэстасе может стать новоизбранная вице-председатель Платформы "Да" — Алена Мандатий, которую, по их сведениям, Виктор Цопа недавно попросил начать финансирование телеканала Jurnal TV.



Наша справка Алена Мандатий – предприниматель, работающий на севере страны в области сельского хозяйства, неоднократно публично поддерживала кампании, запущенные Платформой "Да". Считается одной из приближенных олигархов Цопа, которые находятся в данный момент за границей. Всего ожидается, что на Мальте в эти дни будет около 2000 участников из 40 стран мира. Побывать на данном съезде стремятся многие политики. Неудивительно, что Андрей Нэстасе, зная, что не приглашен на такой представительских форум, поспешил заявить, что отправится туда.Более того, на Мальту он, судя по всему, поедет, считают эксперты. Правда, вероятнее всего, для того, чтобы сделать несколько фотографий на фоне вывески съезда Европейской народной партии, считают политологи. Они обосновывают свои предположения тем, что лидер Платформы "Да" уже был замечен в подобного рода политических манипуляциях, связанных с фотографированием мест, куда не был приглашен. В частности, во время своих поездок в США. Тогда он публиковал в социальных сетях свои фотографии на фоне здания ФБР. После этого посольство США в Кишиневе выступило с заявлением, что визит Нэстасе в США носил частный характер. Но кто же в этот раз профинансирует поездку Нэстасе на солнечную Мальту. Виктор Цопа, вероятнее всего, этого сделать не сможет, в силу финансовых проблем, возникших у него в последнее время. "Вероятно, нас будет трое, я и два вице-президента Платформы "Достоинство и правда", — заявил Андрей Нэстасе, которого цитирует портал Трибуна.При этом в списке приглашенных его нет. А от Молдовы значится лишь Майя Санду, об этом говорится на официальном сайте Европейской народной партии. Также, из официальных источников предстоящего съезда, Sputnik выяснил, что в работе данного политического форума примут участие главы государств, правительств, а также оппозиционные лидеры из стран Европейского союза и Восточного партнёрства. На съезде будет обсуждаться государственная политика в области безопасности, внешняя политика, особое внимание также будет уделено экономической ситуации и реалиям цифрового общества.

Sputnik Количество просмотров: 106 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости