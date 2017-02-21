Медицинские услуги подорожали примерно в четыре раза

Все медицинские услуги в Молдове подорожали примерно в четыре раза. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом пишет в понедельник специализированный медицинский портал e-sanatate.md

Согласно официальной информации, цены на медицинские услуги в государственных лечебных учреждениях не менялись с 2011 г. Новые цены были утверждены министерством здравоохранения и опубликованы в Каталоге единых тарифов на медико-санитарные услуги.

"Все виды медицинских услуг стали в несколько раз дороже: некоторые в два раза, некоторые в три, пять или даже больше раз. Это касается всех видов услуг, будь то лечение кариеса, УЗИ либо радиография. Выросла и плата за койко-день в больнице. Помимо того, что день в больнице будет стоить больше, в его стоимость не включены лекарства и питание", - пишет издание.

Если раньше день в терапевтическом отделении стоил 144 лея, теперь будет стоить 209 лей. В кардиологическом отделении день будет стоить 345 лей, а не 218, в хирургическом - 345 лей, в кардио-хирургическом - 446 лей вместо 299. День в отделении реанимации будет стоить около 1000 лей, а не 533.

Операции также выросли в цене, в зависимости от их специфики. Например, хирургическое вмешательство при аневризме периферических сосудов обойдётся в 4600 леев вместо 1900. Хирургическое удаление миндалин будет стоить 1007 леев вместо 82. Стоимость операции по удалению груди, поражённой злокачественной опухолью, теперь составляет около 2000 леев вместо 500. В каталог также были включены тарифы на ряд высокоспециализированных исследований, которые будут стоить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч леев.

Издание отмечает, что национальный центр по борьбе с коррупцией инициировал проведение экспертизы документа о повышении тарифов еще на стадии разработки проекта. НЦБК выразил сомнения относительно правильности исчисления некоторых тарифов, в результате чего рост составил, в среднем 400%. Однако авторы проекта оставили документ без изменений.

Авторы отмечают, что перечень услуг для обладателей медицинского полиса остался практически неизменным. Большинство из них не почувствуют изменения тарифов, на услуги, которые предоставляются по полису. Однако граждане, которые не обладают полисами, будут оплачивать по новым тарифам.

"Важно отметить, что отсутствует детальный анализ причин повышения цен. Нет анализа о сумме дополнительных средств, которые необходимы будут национальному центру медицинского страхования для покрытия расходов", - отмечает издание.

Национальный центр по борьбе с коррупцией провёл экспертизу данного документа ещё когда тот находился на стадии проекта и выявил, что ряд услуг подорожают более чем на 400%. НЦБК заявил о наличии сомнений в правильности исчисления этих тарифов, однако его замечания не были приняты во внимание, цитирует IPN.