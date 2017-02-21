На сколько вырастут акцизы на табачные изделия в ближайшие три года

В период 2017 – 2019 годов ставки акцизов на табачные изделия будут скорректированы в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции – около 5% за эти три года. Это предусмотрено в документе о целях налоговой и таможенной политики в среднесрочный период. Параллельно, в 2017 году на 1000 штук сигарет с фильтром будут применяться акцизы в 350 леев + 12%, но не менее 460 леев. В 2018 году доля увеличится до 400 леев + 12%, но не менее 520 леев. А в 2019 году составит – 450 леев + 12%, но не менее 580 леев, передает IPN.

Министр финансов Октавиан Армашу сказал, что повышение акцизов на табачные изделия осуществляется, в первую очередь, для поддержания здоровья населения, а так же для того, чтобы увеличить поступления в бюджет.

Для достижения минимальной ставки акцизов, применяемой в ЕС, которая в настоящее время составляет 90 евро за 1000 сигарет, Республика Молдова должна ввести ежегодное повышение ставок акцизов на 20% и адвалорной ставки подакцизных товаров на 1 процентный пункт в период 2017 – 2025 годов. Министерство финансов намерено предложить повышение акцизов и на такие изделия, как электронные сигареты, кальян.

Предложения по налогообложению табачной продукции в странах ЕС поступают от Всемирной организации здравоохранения, которая постоянно напоминает о необходимости сокращения потребления табачных изделий, которые оказывают негативное влияние не только на здоровье тех людей, которые потребляют их. По прогнозам ВОЗ, в этом веке миллиард человек умрет из-за потребления табачных изделий.