В рейтинге УЕФА Молдова занимает 34 место, а "Шериф" - 143-е

Европейская федерация футбола (УЕФА) опубликовала рейтинги стран и команд по итогам выступлений в последних пяти сезонах в "Лиге чемпионов" и "Лиге Европы". Как передает агентство "ИНФОТАГ", в первую тройку стран с наивысшим рейтингом вошли: Испания (это единственная страна, чьи все семь команд продолжают участие в европейских кубках сезона 2016-2017 гг.), Германия и Англия.

Молдова находится на 34 месте, Россия - на шестом. Весомый вклад в рейтинг России в сезоне 2016-2017 гг. внес "Ростов" (13 очков), чьим капитаном является лучший футболист Молдовы 2016 г. Александр Гацкан, Украина на 8, Турция на 10, Румыния на 17 месте. Всего, в УЕФА входит 54 государства.

Рейтинг клубных команд возглавляет "Реал", на втором месте "Бавария", на третьем - "Барселона". Три лучшие молдавские команды разместились во второй и третье сотне: "Шериф" - на 143, "Милсами" - на 264 и "Зимбру" - на 285.