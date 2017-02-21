Изменение избирательной системы: мнения депутатов разделились

Каждая избирательная система несёт в себе как преимущества, так и недостатки. В то время как одни политики считают, что Молдова готова принять смешанную систему, другие говорят, что не поддержат её внедрение в условиях, когда Молдова сталкивается с целым рядом проблем, таких как приднестровский конфликт, массовая миграция, бедность и т.д. Мнения были высказаны в ходе публичных дебатов на тему: „Специфические обстоятельства и черты весенне-летней сессии парламента”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Как отметил депутат из фракции Партии социалистов Республики Молдова Влад Батрынча, опросы общественного мнения показывают чрезвычайно низкий рейтинг проевропейских партий, очень хорошо понимающих, что на следующих парламентских выборах они могут остаться без власти, и потому единственным шансом, который они для себя видят, является изменение избирательной системы. По его словам, лидеры этих партий понимают, что рейтинг не позволяет им пройти в парламент, поэтому они хотят избавиться от политических партий и прийти к власти за счёт одномандатного голосования.

Депутат говорит, что на самом деле многие люди поддерживают эту идею по аналогии с выборами примаров и местных советников. „Если мы выбираем примаров, советников, почему бы не выбирать и одного депутата? Им кажется, что этот депутат придёт и отремонтирует им дороги, но очевидно, что в реальности это не так, и не придёт депутат из какого-либо региона с миллионами евро, чтобы отремонтировать там дороги”, - заявил Влад Батрынча. По его мнению, избирательная система может быть изменена, но не в условиях Молдовы, где существуют проблемы с коррупцией. Ещё одна проблема связана с приднестровским регионом. „Как можно проводить выборы по одномандатным округам? Это означало бы, что мы признаём независимость и государственность Приднестровья”, - пояснил депутат.

Кроме того, парламентарий недоумевает, как можно организовать такие выборы, когда свыше одного миллиона граждан находятся за пределами страны. „Как организовать для них избирательные округа?”, - поинтересовался Влад Батрынча, отметив, что имеется очень много проблем, чётко указывающих на то, что правила не меняются во время игры, это было бы неверным шагом.

Депутат из фракции Либерально-демократической партии Тудор Делиу заявил о том, что сегодня нельзя сказать, лучше или хуже та или иная система, поскольку у каждой избирательной системы есть свои преимущества и недостатки. „Говоря о смешанной системе, хочу сразу сказать, что фракция Либерально-демократической партии не поддержит эту инициативу, если её выдвинут в парламенте. Причин тому много”, - сообщил депутат.

Либерал-демократ отметил, что такая система приветствуется в целостных государствах, а у Молдовы сегодня имеется приднестровская проблема. „До тех пор, пока эта проблема не будет решена, и пока не будет ясна ситуация с диаспорой – можно ли будет создать округа, мы её не поддержим”. По словам Делиу, нельзя говорить о смешанной системе до тех пор, пока граждане находятся в бедственном положении, а уровень бедности высок, поскольку её внедрение может облегчить массовый подкуп избирателей.

Депутат из фракции Демократической партии Молдовы Валентина Булига заявила, что у Республики Молдова есть опыт 25 лет независимости, у неё есть Кодекс о выборах со многими поправками, и есть выводы международных экспертов, выявивших проблемы в ходе различных молдавских выборов. Депутат выразила уверенность в том, что любые поправки, которые будут внесены, будут сопровождаться широчайшим обсуждением с целью найти оптимальную модель избирательной системы для Молдовы, чтобы как граждане, проживающие на территории страны, так и граждане из диаспоры, смогли свободно и прозрачно принять участие в выборах и определить состав следующего парламента.

Как заявил депутат из фракции Либеральной партии Лилиан Карп, ЛП выступает за сохранение нынешней избирательной системы. По его словам, ни одна политическая система не совершенна, и любая из них может дать некоторым возможность прибегнуть к мошенничеству ради прихода к власти. По мнению Карпа, нужен такой уровень политической культуры, который обеспечил бы справедливые парламентские выборы при любой системе.

70-е публичные дебаты „Специфические обстоятельства и черты весенне-летней сессии парламента” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” были организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.