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Здоровье
За неделю заболеваемость ОРВИ в Кишиневе выросла на 10%
21.02.2017

Зима отступает, и вместе с потеплением идет новая волна заболеваемости ОРВИ. Число заболевших в Кишиневе растет с каждым днём. Врачи напоминают о мерах профилактики.

По данным муниципального центра общественного здоровья, за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 10%.

"Госпитализировали с таким диагнозом девять человек - двое взрослых и семеро детей. Две недели назад ситуация была стабильной, но сейчас отмечается тенденция к росту", - заявил глава управления здравоохранения Кишинева Михай Молдовану.

По словам врачей, в феврале иммунитет ослабевает. В это время нужно меньше бывать в людных местах.

"Стоит принимать поливитамины, но главное - сбалансированное питание, больше овощей и фруктов, богатых витамином С. Заболевшего нужно изолировать в отдельной комнате. И как можно больше пить", - говорит семейный врач Вероника Трофимова.

Больше всего вирусным инфекциям подвержены дети.

"Главное - предотвратить осложнения и вовремя обратиться к врачу. Он скажет, нужны ли лекарства".

"Ребенка пока оставляем дома. Знаем, что сейчас - сезон вирусов, так что лучше перестраховаться".

За последнюю неделю в Кишиневе зарегистрировали более 2 700 случаев острых респираторных инфекций


 
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