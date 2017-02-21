Более шестисот виньеток было приобретено в первый день

В первый же день, как стало возможным приобрести виньетку оналайн и в любом филиале Moldova Agroindbank, было куплено более шестисот виньеток, 10% из которых были оплачены онлайн, передает trm.md.

Напомним, что подобную услугу ввели после того, как премьер Павел Филип выразил недовольство тем, что людям приходится терять много времени, чтобы оплатить дорожный сбор.

Виньетка на 30 дней будет стоить 16 евро, на три месяца - 45, а за полгода придется заплатить 85 евро.

Банк возьмет за эту услугу комиссионный сбор в размере полутора процента от суммы. Водители также смогут оплатить виньетку и на сайте "vinieta.gov.md", в этом случае дополнительных сборов не будет.

Владельцы автомобилей с иностранными номерами могут оплатить дорожный сбор прямо на таможн.