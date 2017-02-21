Константин Бекчиев восстановлен в должности главы «Apă-Canal Chișinău»

Экс-глава «Apă-Canal Chișinău» Константин Бекчиев восстановлен в должности. Такое решение принял сегодня суд столичного сектора Рышкановка. Инстанция также постановила возместить чиновнику моральный и материальный ущерб в размере 33,966 леев.

«Судебная инстанция удовлетворила ходатайство о восстановлении в должности господина Константина Бекчиева и взыскании материального ущерба за судебные издержки, однако отклонила требование о выплате заработанной платы вследствие вынужденного отстранения от должности», - сказал адвокат Олег Ефрим.

В то же время представитель «Apă-Canal Chișinău» выразил недовольство сегодняшним решением суда, отметив, что оспорит его в Апелляционной палате.

В январе текущего года Константин Бекчиев решил оспорить свою отставку в суде, однако сам не присутствовал ни на одном заседании.

Напомним, что в августе 2016 года, Национальное агентство по регулированию в энергетике обнаружило конфликт интересов на предприятии, которое тогда возглавлял Константин Бекчиев. На основании доклада агентства, прокуратура антикоррупции поручила Национальной комиссии по неподкупности изучить данное дело. Примерно через два месяца после скандала, глава Муниципального управления финансов Вероника Херца заявила, что Бекчиев написал заявление об отпуске и, якобы, он решил подать в отставку по собственному желанию.

Валерие Богдан, юрист "Apă-Canal Chişinău", говорит, что приказ об отпуске был подписан техническим советом компании, вопреки тому, что работодателем является административный совет. На основании этого данный приказ был аннулирован. Спустя несколько дней после объявления об отставке Константина Бекчиева, Вероника Херца была назначения исполняющей обязанности директора "Apă-Canal Chișinău".

Согласно результатам проверки, проведенной на предприятии, в кабинете Бекчиева находился телевизор, стоимостью, примерно 50 тыс. леев, стол за 150 тыс. леев, тумба для телевизора, ценой в 30 тыс. леев и кофеварка за 80 тыс. леев.