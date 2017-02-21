Игорь Боцан: Приоритеты правительства и администрации президента расходятся

Приоритеты повестки дня весенне-летней сессии парламента разделены, так же как и линии разделения общества, считает постоянный эксперт проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” Игорь Боцан. Он сказал в ходе публичных дебатов, посвященных теме „Специфические обстоятельства и черты весенне-летней сессии парламента” и организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova, что приоритеты власти и оппозиции не сходятся и, „к сожалению, не могут быть объединены в одно крепкое национальное ядро”.

Игорь Боцан утверждает, что на данный момент есть приоритеты правительства и парламента и приоритеты президента, которые расходятся в общих чертах и совпадают с ожиданиями общества. Эксперт утверждает, что есть „экстра-повестка”, объявленная лидером Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком: модернизация политического класса. По его словам, вполне возможно, что все линии поведения политических сегментов в дальнейшем будут адаптированы к приоритетам, озвученным лидером ДПМ.

Игорь Боцан утверждает, что есть парламентское большинство, которое навязывает повестку дня, но спрашивает, на какой основе укрепляется это большинство?

По данным эксперта, конфликт в обществе генерирован „кражей миллиарда” и невыполнением обещаний теми, которые правили страной в течение последних 7 лет. Игорь Боцан отметил так же, что те, кто составляет повестку дня парламента, должны открывать скобки о том, что произойдет в этой сессии и в текущем году, чтобы граждане могли знать, как планировать собственные дела.

Ссылаясь на соглашение о сотрудничестве, которое намерено заключить ПСРМ с Коммунистической партией Китая, Игорь Боцан задается вопросом, как социалисты антиглобалисты из Молдовы смогут пожать руки китайским глобалистам? „Президент Китая заявил на пресс-конференции в Давосе, что „поднимает знамя глобализма”, - сказал он.

70-е публичные дебаты „Специфические обстоятельства и черты весенне-летней сессии парламента” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.