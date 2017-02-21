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Обращение бывшего министра обороны к Додону, Канду и Филипу
21.02.2017

Бывший министр обороны Валерий Пасат предлагает включить в состав Генеральной Ассамблеи Академии наук Молдовы 10-15 исследователей из приднестровского региона, отмечает NOI.md.
Это предложение содержится в открытом письме на имя президента Игоря Додона, премьер-министра Павла Филипа и председателя парламента Андриана Канду. По словам Пасата, установление квоты для ученых из Тирасполя откроет путь для научного сотрудничества между Кишиневом и Тирасполем.
«Это будет еще одним доказательством нашей постоянной открытости к конструктивному, честному, коллегиальному и братскому диалогу с  Тирасполем.

Я выразил надежду, что в один прекрасный день присутствие приднестровцев в научно-исследовательских институтах Кишинева станет  реальностью. Благодаря таким шагам, таким действиям Академия станет платформой, которая придет на помощь властям и всему обществу  для поиска нового устойчивого и эффективного решения, которое  будет способствовать реализации диалога, столь необходимого для всех граждан единой Молдовы», говорится в письме Пасата.

Пасат также отметил, что ранее руководство АНМ отклонило это  предложение. Более того, академик обвиняет руководство учреждения в незаконных попытках продвигать в состав Генеральной Ассамблеи АНМ только удобных людей.

«Были такие попытки в АНМ, через вопиющее нарушение Устава, Положения о выборах новых членов. Создается впечатление, что спешка и отсутствие уважения к Уставу и ​​регламентам АНМ являются ничем иным, как стремлением продвигать любимцев и лиц, близких к руководству АНМ», уточняется в письме.


 
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