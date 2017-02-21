Проезд в маршрутке может обойтись кишиневцам в 8 леев

Ситуация с маршрутными такси в столице вновь обостряется. Помимо того, что количество маршруток сокращается, стоимость проезда может составить около восьми леев. Об этом стало известно на заседании муниципальных служб.

«Ситуация с движением микроавтобусов сложная. Если год назад было 1400 маршрутных такси, то теперь - 1240 единиц. Причина - в отсутствии единиц транспорта, а также квалифицированных водителей. В последнее время нет инвестиций. Еще одна причина - повышение цен на топливо, запчасти, а также тариф в три лея», - отметил глава Управления менеджмента транспорта Лилиан Копач.

В этом контексте вице-примар Нистор Грозаву заявил о том, что муниципальные власти вынуждены рассмотреть возможность повышения тарифов. Представители частных транспортных компаний настаивают на том, чтобы цена за проезд составляла 6-8 леев.