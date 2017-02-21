Были «наши» стали «ваши» // Усатого покидают соратники

Мэр Унген и районный советник из Агрономовки покинули «Нашу партию». Первый сообщил, что не планирует присоединяться к какому-либо политформированию, второй планирует примкнуть к Демократической партии.

В своих заявлениях мэр и советник указали, что из-за председателя партии Ренато Усатого у них начались проблемы с правосудием, а это, по их словам, сказывается на имидже партии.

Напомним, ранее с подобным явлением столкнулась партия «Платформа Достоинство и правда» - несколько членов территориальной организации ППДП в Оргееве покинули политформирование.