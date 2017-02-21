Тот факт, что Молдова не имеет общей границы с Россией-это огромное везение, аналитик

Политический аналитик Владимир Сокор из американского Фонда Джеймстауна считает, что если Москва ускорит процесс выдачи российского гражданства жителям приднестровского региона, и если этот процесс станет повсеместным, то, возможно, опять же было бы актуальным сравнение с ситуацией в Абхазии и Южной Осетии до российского вторжения 2008 года, ситуация, которая привела, в конце концов, к официальному признанию Россией Абхазии и Южной Осетии. Фундаментальное различие в том, что Республика Молдова не имеет общей границы с Россией и, по словам аналитика, это огромное везение для Республики Молдова, передает IPN.

„В Абхазии и Южной Осетии процесс предоставления российского гражданства был тотальным. Практически все жители этих территорий получили гражданство России, конечно, без согласия Грузии, и, во многих случаях, без того, чтобы эти люди сами просили российское гражданство. Предлагали, получили, и все”, - заявил Владимир Сокор в интервью для Радио Свободная Европа.

По словам аналитика, предоставление российского гражданства для жителей приднестровского региона проходит несколько лет и развивается без каких-либо препятствий. Россия предложила открыть консульство в Тирасполе, чтобы предоставить больше гражданств, в более быстром темпе. Республика Молдова отказалась, но, тем не менее, Россия имеет, если нет консульство, то консульский пункт в Тирасполе, который предоставляет гражданство. По словам аналитика, предполагается, что почти треть жителей региона имеет российское гражданство, но они имеют и другое гражданство. Многие жители региона имеют два или даже три паспорта в кармане.

Владимир Сокор отметил, что Москва и Тирасполь хотят, в рамках переговорного формата 5+2 заставить Кишинев признать дипломы, выданные приднестровскими учебными заведениями и регистрировать транспортные средства из региона. По его словам, важно, чтобы Республика Молдова не шла на уступки в этой связи в интересах самой Республики Молдова, в первую очередь, но и в знак солидарности с Украиной.

Аналитик добавил, что Россия не угрожает непосредственно военным нападением Молдове, но Россия создает конкретные проблемы. Владимир Сокор приветствовал твердую позицию вице-премьера Георге Бэлана и правительства, которые, после некоторых сомнений, категорически отвергли признание университетских дипломов и регистрацию транспортных средств и номерных знаков, хотя в какой-то момент все участники формата 5+2 делали давление на Георге Бэлана