Молдавская свадьба: зачем и почему так дорого

Тысячи евро готовы потратить граждане Молдовы на свадьбу. Многие даже берут кредиты, одалживают деньги у родственников, годами работают за границей для того, чтобы отметить создание новой семьи с размахом. Многие иностранные туристы, побывав на молдавской свадьбе, недоумевают почему наша страна считается одной из самых бедных в Европе.

Раньше сельские свадьбы проводили в шатрах, которые разбивали прямо во дворах. Сейчас молодёжь предпочитают организовывать торжество в районых центрах. А некоторые едут в столицу.

Только наряды молодожёнам обходятся в сотни, а то и в тысячи евро.

"Очень красивое, я себя видела именно такой невестой. Дороговато конечно. В аренду такое платье дают за 850 евро."

"Это все ручная работа. Камни Сваровски. Стоимость аренды такого платья 850 евро, а купить его можно за две тысячи евро", - говорит консультант свадебного салона Алла Васиян.

Ирина и Алексей из села Кошница Дубэссарского района. Они сыграли свадьбу в родном селе. Чтобы собрать деньги на торжество, жених почти год работал в России на стройке.

По словам администраторов столичных ресторанов, зачастую на свадьбу заказывают меню из 10-15 блюд.

"Примерно 14, 15, 16. Как правило, еда ещё остаётся. У нас в Молдове не принято так, как в других странах. Там другой стиль. Делают фуршеты или шведские столы. У нас такого нет", - добавил администратор столичного ресторана Андрей Рошу.

Ну и конечно, ни одна свадьба не обходится без дорогих автомобилей.

Отметить торжество на широкую ногу в Молдове любят. Наши сограждане готовы потратить на свадьбу любые деньги, многие даже остаются после без средств.

"Ну что сказать. Вот остались без копейки. После свадьбы всей семьёй поедем в Москву на заработки. Вот так."

В тысячи евро обходится молодожёнам музыка, а также видео и фотосъёмка.