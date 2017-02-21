Молдавия начинает делить активы "Газпрома"

Не договорившись с Россией о переводе долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" $6,5 млрд на Приднестровье, Молдавия решила ускорить реформу энергосектора. В ближайшие два года Кишинев собирается разделить "Молдовагаз" по видам деятельности в рамках Третьего энергопакета ЕС, против чего традиционно выступает российская компания. Но, считают юристы, сделать это будет непросто.

Молдавский газовый оператор "Молдовагаз" (контроль у "Газпрома", 35,33% — у Молдавии, еще 13,44% — у Приднестровья) в 2017-2018 годах будет реструктурирован по требованиям Энергетического сообщества ЕС, заявил вице-премьер, министр экономики Молдавии Октавиан Калмык изданию Deschide. Речь идет о разделении компании по видам деятельности: транспорт, распределение и продажа газа в рамках Третьего энергопакета ЕС. Сейчас "Газпром" — единственный поставщик газа в страну (в 2016 году — 3 млрд кубометров).

Молдавия обещала разделить "Молдовагаз" еще в 2010 году, но получила отсрочку до 2020 года. Катализатором ускорения процесса мог стать отказ "Газпрома" от реструктуризации долга за газ $6,5 млрд. Кишинев хотел разделить свои долговые обязательства с Приднестровьем, которое получило бы большую часть задолженности "Молдовагаза" (см. "Ъ" от 13 февраля).

Варианты разделения записаны в законе страны от 2016 года. Первая модель — разделение собственности, "Молдовагаз" тогда теряет контроль над системой транспортировки. В рамках второй модели компания становится независимым оператором, формально оставаясь собственником труб и сохраняя право на дивиденды "Молдоватрансгаза", но теряя управление системой передачи газа. Третий вариант ограничит контроль "Молдовагаза" над "Молдоватрансгазом", но компания сохранит право утверждать финансовые планы, управлять долгом и дивидендами.

До начала 2019 года Национальное агентство по регулированию в энергетике должно получить план по одной из моделей. "Есть закон, и его нужно выполнять",— сказал "Ъ" и. о. гендиректора агентства Сергей Чобану, не сообщив о сроках начала реструктуризации. Он отметил, что юридически компания уже разделена по видам деятельности, но принадлежит одному собственнику. На вопрос о том, обсуждалась ли эта тема на переговорах с "Газпромом", чиновник ответил, что регулятор не участвует в подобных переговорах.

В "Газпроме" ситуацию не комментируют, но ранее компания выступала против разделения, например в Литве, где ей принадлежало 37% Lietuvos dujos. "Газпром", не добившись своего, продал эту долю. Пока, говорят источники "Ъ", знакомые с ситуацией, Кишинев не обсуждал подробно с "Газпромом" разделение "Молдовагаза", но условия для инвестора меняются не в лучшую сторону, так что Молдавии нужно подумать о компенсационных мерах. К тому же неясно, как тогда будет решен вопрос с возвратом долга перед "Газпромом".

Руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов говорит, что основной вопрос — это то, насколько требования Третьего энергопакета применимы в Молдавии, которая не входит в ЕС. "Кишинев подписал с ЕС соглашение об ассоциации и обязался также соблюдать ряд норм, включая Третий энергопакет",— отмечает эксперт. Юрист поясняет, что в этом случае у "Газпрома" нет шансов обжаловать решение о реструктуризации "Молдовагаза".

По мнению управляющего партнера юрфирмы "Надмитов, Иванов и партнеры" Александра Надмитова, "Газпром" может пробовать оспорить конституционность закона в Молдавии или использовать коммерческие аргументы — цену газа и ставку транзита. Ксения Риф из адвокатского бюро А2 говорит, что начать реорганизацию АО можно только с согласия акционеров. Она полагает, что, если Молдавия начнет реорганизацию, "Газпром" сможет обратиться в суд, который с большой вероятностью отменит решение правительства, которое не обязано исполнять решения в рамках Третьего энергопакета. То есть, скорее всего, правительству придется искать компромисс с "Газпромом", отмечает госпожа Риф.

Ольга Мордюшенко, Андрей Райский; Владимир Соловьев, Кишинев