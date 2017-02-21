Ренато Усатый: Активисты Демпартии скупают советников и примаров "Нашей партии"

Активисты ДПМ проводят обработку и "скупку" советников и примаров "Нашей партии", - заявил в Facebook во время общения со своими сторонниками председатель "НП", примар Бельц Ренато Усатый.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", по словам Усатого, у координатора правящей коалиции Влада Плахотнюка "20 февраля по этому поводу прошло целое совещание... Там было объявлено, что процесс уже начался с выхода советника муниципального совета Унгень от НП Штефана Пирогана. Он-де заявил, что у лидера НП проблемы с молдавским правосудием, а его прельщает ДПМ, которая, повышает пенсии и пособия".

По мнению политика, потери формирования в конкурентной борьбе неизбежны: "И они еще будут. Знаю, что на упомянутом совещании у Плахотнюка говорили о скором выходе кого-то из примаров от НП в Сынжерей. Ведутся переговоры с советниками и примарами в Шолдэнешть, Флорешть, Унгень, Чимишлии. Некоторым предлагают даже такой вариант: "Не надо вступать в ДПМ, объявите себя независимыми, а потом - перед выборами в парламент - вступите к нам". Кому-то предлагают присоединиться к Партии социалистов. Есть и такой сценарий", - отметил оппозиционный политик.

Усатый озвучил и "цену" советников и примаров - от 10 тысяч евро до 50-100 тысяч евро: "По всей стране предлагают деньги. Сначала деньги, а затем следуют угрозы. У меня в этой связи вопрос к компетентным органам - центру по борьбе с коррупцией: почему не реагируете?".

По утверждению политика, "из 26 советников НП в Бельцах уже обработано шесть-восемь человек". "Что я могу сказать на это? Если кто-то уходит из-за нехватки денег на поминки тещи... Это его дело. Усатый не может всех содержать и брать советников на иждивение", - сказал Усатый, заметив, что действиями ДПМ "ему помогают чистить партию".

"14 марта пройдет съезд НП. Уже есть договоренность по этому поводу. Я уверен, что из этих процессов мы выйдем обновленными и окрепшими. У НП 1000 советников и примаров, я уверен, что мы справимся с трудностями", - заключил лидер НП.