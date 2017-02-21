Молдова подпишет Соглашение с Евразийским союзом в начале апреля

В начале апреля президент Игорь Додон подпишет в Кишинёве Соглашение о сотрудничестве между Республикой Молдова и Евразийским союзом. Об этом глава государства уведомил председателя парламента Андриана Канду и премьер-министра Павла Филипа в ходе трёхсторонней встречи, состоявшейся во вторник, 21 февраля, передаёт IPN.

На пресс-брифинге по окончании встречи Игорь Додон заявил, что Соглашение с Евразийским союзом будет подписано 3 или 4 апреля, и что оно не противоречит другим подписанным Молдовой соглашениям.

Игорь Додон также сообщил прессе о том, что он проинформировал председателя парламента и премьер-министра о своей позиции по поводу внедрения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. По словам президента, в этой сфере имеется целый ряд проблем. Президент вновь повторил, что, если народ или парламентское большинство потребуют отменить это соглашение, то он поддержит эту инициативу.

На этом же пресс-брифинге спикер Андриан Канду сообщил журналистам, что он был проинформирован о намерении главы государства подписать Соглашение о сотрудничестве с Евразийским союзом и получил образец данного документа. Председатель парламента его изучит, после чего сделает заявление по этому вопросу.

При этом Андриан Канду отметил, что с точки зрения внешнеполитического вектора и модели развития для Республики Молдова, модель Европейского союза предполагает более быстрое развитие и укрепление государственных институтов, а также предлагает решения для судебной системы и применения законов. Система здравоохранения, социальная система и другие сферы лучше развиты в рамках европейской модели. Андриан Канду отметил, что он не видел такого развития в государствах, входящих в Евразийский союз. По его словам, развитие Молдовы может иметь место только путём сближения с ЕС и интеграции в ЕС.