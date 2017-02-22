Создается единая платформа урегулирования приднестровского конфликта

Администрация президента, парламент и правительство делегируют своих представителей в состав единой платформы, призванной найти механизмы для продвижения вперёд в процессе урегулирования приднестровского конфликта. Три института намерены выработать общую точку зрения, которая станет позицией Кишинёва в рамках переговоров и дискуссий с зарубежными партнёрами. Такое решение было достигнуто во вторник, 21 февраля, на трёхсторонней встрече руководства страны, передаёт IPN.

„В то же время, было и несколько вопросов, по которым мы договорились об определённых действиях, которые мы предпримем совместно – это воссоединение страны и урегулирование приднестровского конфликта. Здесь мы договорились о создании совместной платформы на уровне экспертов и должностных лиц из администрации президента, парламента и правительства, чтобы достичь продвижения вперёд на этом направлении”, - заявил президент Игорь Додон на брифинге для прессы, состоявшемся по окончании встречи.

Глава государства также сообщил, что в целом, „сегодня было положено начало диалогу, пусть даже и полному противоречий”. „Но я надеюсь, что, по меньшей мере, по некоторым социальным и экономическим вопросам мы продолжим общение на благо граждан, которые не должны страдать из-за нашего политического противостояния”, - сказал президент.

Председатель парламента Андриан Канду отметил, что, хотя по поводу приднестровского конфликта консенсус отсутствует, здесь, по крайней мере, имеется взаимопонимание. „Это вопрос, по которому мы частично нашли решение для консолидации усилий. Достигнута договорённость о создании группы экспертов, представляющих все три института – администрацию президента, парламент и правительства, в состав которой также войдут независимые и зарубежные эксперты. Для того, чтобы в оптимальные сроки найти решения, которые мы могли бы предложить в дополнение к двустороннему измерению и в рамках общепризнанного многостороннего формата 5+2”, - заявил Адриан Канду и отметил, что, не вдаваясь в подробности относительно концепции, главнейшей задачей остаётся территориальная целостность Республики Молдова.

В свою очередь, премьер-министр Павел Филип сообщил, что в ходе сегодняшней встречи решений принято не было. Но, помимо политики, были обсуждены технические вопросы. Премьер подчеркнул важность наличия диалога и заявил о своей готовности в нём участвовать. Филип сообщил об определённых разногласиях между правительством и президентом по ряду вопросов, связанных с назначением министров, послов и т.д. В ходе встречи он попытался объяснить, что если решения не будут найдены, то могут возникнуть сложные ситуации. Глава кабмина добавил, что он хотел бы, чтобы государственные институты сотрудничали между собой, а не конфликтовали.