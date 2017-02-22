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Экономика
Программа помощи МВФ не предусматривает повышения тарифов на тепло, заверил Валериу Трибой
22.02.2017

"Программа финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ) не предусматривает повышение тарифов на услуги Termoelectrica", - сказал во вторник на пресс-конференции замминистра экономики Валериу Трибой.

Как передает "ИНФОТАГ", он подчеркнул, что в условиях программы предусмотрено всего два пункта, и не один из них не касается увеличения тарифов на тепло.

"В первом пункте обговорены моменты, которые касаются жизнеспособности предприятия Termoelectrica, в первую очередь окупаемости, а также его рентабельности. Второй пункт предусматривает усилия по подключению административных зданий к централизованной системе отопления, поскольку повышение нагрузки на Termoelectrica позволяет снизить тарифы", - сказал он.

Справка "ИНФОТАГ": В сентябре Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые тарифы на тепло, повысив их на 8,2% до 1068 леев за одну гигакалорию. Решение принято после обращения Termoelectrica, которое просило увеличить тариф на 27,4% до 1257 леев.


 
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