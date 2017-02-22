Встреча первых лиц в руководстве страны: мнения экспертов разделились

В то время как одни эксперты приветствуют факт встречи между президентом Игорем Додоном, председателем парламента Андрианом Канду и премьер-министром Павлом Филипом, другие считают, что мы имеем дело со стратегией тех, кто находится у власти, призванной подчеркнуть геополитический фактор, который будет использоваться и в ходе следующих парламентских выборов. Противоречащие друг другу заявления прозвучали в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Бывший советник президента Влад Цуркану считает, что встреча первых лиц в государстве является частью старой стратегии. „Додон сосредоточился на своих пророссийских и антирумынских месседжах. С другой стороны, два представителя ДПМ выступили в роли спасителей проевропейского вектора. Этой встречей те, кто находится у власти, хотели показать нам опасность с Востока”, - полагает Цуркану.

Политолог Корнелиу Чуря считает полезной состоявшуюся встречу трёх высокопоставленных чиновников. „Это было нечто новое. Была предпринята попытка пообщаться и найти решения неотложных проблем, таких, например, как проблема пенсий”, - отметил аналитик.

Как заявил председатель Центра инициатив и мониторинга публичных властей Ион Дрон, самим фактом того, что трое официальных лиц сумели сесть за стол переговоров, они продемонстрировали жест политической зрелости.

Политолог Дионис Ченуша считает, что была сделана попытка „снизить уверенность некоторых в том, что они ведут совместную игру”. „Всё, что они делают, делается для того, чтобы помочь друг другу в ходе парламентских выборов 2018 года”, - сказал Ченуша.