Закон о легализации капиталов представляет опасность для Молдовы, эксперты

Закон о легализации капиталов, если он будет принят, несёт в себе повышенный риск для Республики Молдова, даже более высокий, чем уголовная амнистия в Румынии, вызвавшая массовые протесты в соседней стране. К такому выводу пришли гости передачи „Politica” на телеканале TV 7, передаёт IPN.

Экономический аналитик Виктор Чобану считает, что целью этого проекта является легализация украденного из банков миллиарда долларов, возвращение которого было возложено на граждан. „Миллиард нужно было каким-то образом легализовать, и они смогут это сделать за символическую сумму. Готовится почва для того, чтобы этот закон отразился не только на отечественных олигархах. Одновременно был разработан и проект поправок к Закону о гражданстве. Любой иностранец сможет получить гражданство Республики Молдова, если откроет в одном из молдавских банков вклад на сумму один миллион долларов. Таким образом, деньги сомнительного происхождения смогут отмывать и иностранные граждане. Несмотря на критику, я не думаю, что от этого проекта откажутся. Скорее, он будет изменён, но продвигать его будут в любом случае”, - отметил Чобану.

Экс-министр финансов Вячеслав Негруцэ также считает, что с помощью Закона о легализации капиталов и Закона о гражданстве будут легализованы капиталы сомнительного происхождения. „Этот закон не имеет ничего общего с легализацией капиталов. Преследуются иные цели. Правительство Филипа объявило об ускорении приватизации ряда государственных предприятий в 2017 году и об увеличении иностранных инвестиций на 30 процентов, что является завышенной цифрой. Ходят слухи, что эти законы окажутся на руку некоторым бизнесменам из арабских стран, которые смогут легализовать у нас свои капиталы сомнительного происхождения, а затем воспользуются либерализованным визовым режимом, чтобы легализоваться в Европе”, - заявил Негруцэ.