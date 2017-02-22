Слишком хорошо, чтобы быть правдой - какой могла бы быть реконструкция "Codru"

В конце октября стало известно, что один из крупнейших молдавских банков MAIB, выкупил гостиницу «Codru», с целью, перестроив здание, разместить в нём головной офис банка.

Для архитектурных бюро был объявлен конкурс на создание проекта по полной реконструкции двух зданий: 8-ми этажного, общей площадью почти 7.5 тысяч кв. м. и 4-ёх этажного, площадью 3 тысячи кв. м.. В первом здании должны комфортно разместиться 700-750 сотрудников банка, во втором – руководство банка. В тех задании было указано, что в основном помещении сотрудники работают в «open space» офисах, где должна быть обеспечена максимальная прозрачность, и при этом само здание должно выглядеть очень современно. Кроме конференц-залов и переговорных, должны быть предусмотрены зоны отдыха, зелёные зоны и подземная парковка. Второе здание должно сохранить свой исторический вид.

Изначально, около 20-ти фирм изъявило желание участвовать в тендере, в итоге, в декабре свои проекты представили всего около 7-ми компаний. 20 февраля MAIB выбрал проект, который будет реализован, но официально банк его не презентует. А пока, мы делимся очень интересным, по нашему мнению, решением, которое не было одобрено руководством MAIB.

Так своё видение реконструкции представило одно из самых авторитетных архитектурных бюро Кишинёва — Gorgona.

Евгений Продан, главный архитектор Gorgona: «Сейчас я живу и работаю в Стокгольме, до этого мне приходилось работать в Италии, Турции, Китае, Египте, Румынии и России, всё это даёт широкий кругозор и хороший опыт. В своём проекте мы старались показать каким современным может быть Кишинёв. Создать здание, которое хорошо смотрелось бы сегодня в любом городе мира. Учитывая, то, что это реконструкция здания, у которого уже есть история, мы сохранили его название «Codru», визуально обозначив крону деревьев на фасаде здания».

«Для нас было важно уделить внимание не только зданию, но и парку, рядом с которым он находится, поэтому в нашем проекте было возвращение городу фонтана».

«Внутри всё воздушно и максимально открыто. Кроме переговорных, есть удобные открытые пространства для общения сотрудников».

«На презентации проекта, всех рассмешила предусмотренная нами комната для сна. Хотя во многих странах мира, включая Швецию, где я сейчас провожу много времени, считается, что человек продуктивно может работать только половину рабочего дня, а 30-минутный обеденный сон может дать необходимые силы для продолжения эффективной деятельности в хорошем настроении. Для этого в мире существуют такие индивидуальные капсулы для сна, как EnergyPod, например».



«В здании, кроме территории обслуживающей непосредственно клиентов банка, мы предусмотрели и галерею современного искусства, открытую для публичного доступа. Опять же, в Стокгольме, когда ты проектируешь новое здание, мэрия указывает в тех задании обязательное наличие на его территории арт-объекта. На крыше здания банка мы сделали террасу. Безусловно, помещения, устроены так, чтобы доступ ко всему был и у людей с ограниченными возможностями. Зелёным выделена часть, которая была бы нами модифицирована».

Почему наш проект не выбрали? Наша действительность такова, что на это можеть быть много причин, о которых не говорят открыто. Как минимум, мне нравится фраза Фрэнка Гери: «Эти идеи пугают клиента до чёртиков, они могут отвергнуть вашу идею. И они это делают. Но вам надо найти свой собственный голос. Создать свою логику. И перенести идею в другое место.»