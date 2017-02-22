Правительство должно утвердить проект ремонта еще 83 детсадов в стране

Еще 83 детских сада в Молдове отремонтируют на деньги, предоставленные Румынией. Кабмин должен сегодня утвердить список дошкольных учреждений, которые получат финансовую помощь из соседней страны.

Согласно проекту, в детсадах отремонтируют крыши и фасады, утеплят стены, а некоторые учреждения подключат к газопроводу. В группах заменят окна и двери, а также мебель и оборудование.

Стоимость проекта - три миллиона евро. Благодаря предоставленным правительством Румынии деньгам в нашей старне уже отремонтировали более 800 детских садов.

Напомним, Румыния предоставила Молдове безвозвратный кредит в 100 миллионов евро.