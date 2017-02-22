Первые молдавские туристы смогут облететь Луну в 2021 году

Генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал о том, когда может состояться первый туристический полёт вокруг спутника Земли — Луны, сообщает РИА Новости.

"К 2021-2022 году РКК "Энергия" будет готова первой предоставить услугу облета Луны на международный рынок", — сказал Солнцев. По его словам, для реализации проекта необходимо провести подряд два запуска.