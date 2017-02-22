Первые молдавские туристы смогут облететь Луну в 2021 году

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На устах
Генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал о том, когда может состояться первый туристический полёт вокруг спутника Земли — Луны, сообщает РИА Новости.
"К 2021-2022 году РКК "Энергия" будет готова первой предоставить услугу облета Луны на международный рынок", — сказал Солнцев. По его словам, для реализации проекта необходимо провести подряд два запуска.
"Будет использована двухпусковая схема, когда одним запуском на орбиту выводится корабль "Союз", а вторым – разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. Они стыкуются, далее блок ДМ обеспечивает импульс для облёта Луны. Топливо корабля "Союз" в этом случае будет использоваться для коррекции баллистической траектории", — пояснил Солнцев.
По его словам, потребуется дополнительная защита и модернизация кораблей типа "Союз", и эти задачи корпорация в настоящее время уже решает.
Он также добавил, что заявленные ранее сроки высадки на Луну первого россиянина в 2031 году могут быть скорректированы с учетом готовности сверхтяжелой ракеты-носителя.
Что касается туристических полетов вокруг Луны, подать заявку на подготовку и оплату контракта могут все желающие. Сумма сделки пока не разглашается.
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