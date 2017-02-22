Партию Шалару финансируют из Бухареста

Те же бухарестские источники отмечают, что власти Румынии восприняли отставку Шалару с большим разочарованием.



"Если бы Шалару остался министром обороны, то он бы привел Молдову в объятья НАТО, был такой проект. Открытие офиса НАТО в Кишиневе, которое поддержал Шалару на посту министра обороны, было первым шагом", — отметили источники Sputnik. Зарубежное финансирование партий Молдовы запрещено законом, так как согласно Конституции, РМ — нейтральное государство.

О том, что Шалару финансово поддерживается Румынией написал в соцсетях и секретарь ЛП депутат Ион Апостол, который утверждает, что его бывший однопартиец получил 15 тысяч леев для председателей территориальных организаций либералов, чтобы записать их в ПНЕ.