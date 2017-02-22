Партию Шалару финансируют из Бухареста

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Политика
Экс-министр обороны Молдовы, экс-член либеральной партии Анатол Шалару усиленно работает над созданием нового политформирования, которое будет называться Партия национального единства (ПНЕ).
Источники в Бухаресте сообщили для Sputnik, что стратегия, которую готовят в Румынии для Республики Молдова, предполагает так называемую реформу политического класса в Кишиневе.
"Шалару и его партия поддерживаются и политически, и финансово из Бухареста, который надеется таким способом получить электорат, потерянный либеральной и либерально-демократической партиями", — отметили собеседники корреспондента Sputnik.
Этот факт подтвердил и сам Шалару, который на днях опубликовал в соцсетях фотографии и информацию о встречах с бухарестскими политиками, где обсуждалось создание ПНЕ в Молдове.
О том, что Шалару финансово поддерживается Румынией написал в соцсетях и секретарь ЛП депутат Ион Апостол, который утверждает, что его бывший однопартиец получил 15 тысяч леев для председателей территориальных организаций либералов, чтобы записать их в ПНЕ.
Те же бухарестские источники отмечают, что власти Румынии восприняли отставку Шалару с большим разочарованием.
"Если бы Шалару остался министром обороны, то он бы привел Молдову в объятья НАТО, был такой проект. Открытие офиса НАТО в Кишиневе, которое поддержал Шалару на посту министра обороны, было первым шагом", — отметили источники Sputnik. Зарубежное финансирование партий Молдовы запрещено законом, так как согласно Конституции, РМ — нейтральное государство.
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