Зигфрид Мурешан: Европа никогда не бросит Молдову

Андриана Кептине

В рамках интервью, предоставленного порталу ТРИБУНА, евродепутат, пресс-секретарь НЕП Зигфрид Мурешан говорил о Р. Молдова, считается ли она еще страной, которая следует курсу европейской интеграции, насколько реальной является дальнейшее расширение ЕС, которое могло бы охватить и Р. Молдова, что он думает по поводу идеи, что самым быстрым способом интеграции Молдовы в ЕС является объединение с Румынией, кто на данный момент является политическим партнером НЕП в Молдове, и кто бы мог стать ими в перспективе, а также насколько реальным является, по его мнению, возможный отказ РМ от европейского курса после следующих парламентских выборов.

Т.: Может Р. Молдова считаться страной, которая практически следует курсу европейской интеграции или это происходит только на декларативном уровне?

З.М.: До тех пор, пока Молдова осуществляет Соглашение об ассоциации, которое она заключила с Европейским союзом, она безусловно следует курсу европейской интеграции. Правительство Филип, в первый год своего мандата реализовало реформы, предвиденные этим Соглашением в более медленном темпе, а президент Игорь Додон играет в популистского политика, который обещал луну с неба, а сейчас, став президентом, понимает, что не в состоянии выполнить даже маленькую часть из того, что обещал. Вместе с тем, на данный момент, европейский курс РМ не обсуждается ни в одной европейской канцелярии в Брюсселе.

Т.: Насколько реальной является, на Ваш взгляд, новое расширение ЕС, которое может охватить и РМ?

З.М.: В данный момент приоритетом должно быть внедрение Соглашения об ассоциации — это лучшее средство приблизить Молдову к Европейскому союзу. Внедрение реформ, предусмотренных этим Соглашением, имеют важное значение для Молдовы, чтобы стать сильной и стабильной страной, с экономической и политической точки зрения, с независимой судебной системой, с банковской системой, которой доверяли бы и люди и инвесторы. Это является то, что по-настоящему имеет значение, а не абстрактная дискуссия о присоединении. Такие дискуссии ничем не помогают людям, не создают рабочие места, не приводят к укреплению учреждений по борьбе с коррупцией и к модернизации страны. Более того, возможные дискуссии в этом отношении не пошли бы на пользу РМ, так как она еще не готова, не выполняет условия по присоединению. Я уверен, что дискуссии о присоединении будут более целесообразными и легкими через несколько лет, когда РМ выполнит необходимые реформы, чтобы доказать стабильную экономику, с улучшенными условиями жизни, с более благополучной жизнью для рядовых граждан, с большим количеством рабочих мест и лучше оплачиваемых.

Т.: Существует идея, что самым быстрым способом вступления в ЕС является объединение с Румынией. Возможен ли, по Вашему мнению, такой сценарий?

З.М.: Румыния была и всегда будет рядом с Молдовой на пути в Европу. И этот сценарий был бы возможен, если бы граждане обоих берегов Прута желали бы этого. Но, повторю: приоритетом Молдовы должны быть укрепление правового государства, борьба с коррупцией и модернизация государства.

Т.: Как Вы считаете, в целом, как бы отреагировал ЕС, если бы в определенный момент встал вопрос объединения РМ с Румынией?

З.М.: Когда появится желание у граждан обоих берегов Прута, никто не сможет им противостоять. А до тех пор, ЕС оказывает финансовую и экспертную поддержку посредством Соглашения об ассоциации. ЕС необходимо, чтобы в РМ была сильная и консолидированная демократия, а также процветающая экономика. Правда, прогресс не происходит за одну ночь, но также как и в Румынии, он будет, и люди это ощутят. И румыны на протяжении многих лет были скептиками, но теперь, после длительных усилий, и после того, как прошли путь, иногда казавшимся невозможным, мы видим реальный прогресс Румынии. Посредством сближения с Европой, румынские города изменились за несколько лет, крупные инвесторы открывают свой бизнес, создавая рабочие места, румыны могут учиться и работать в любой стране из Европейского союза, пользуясь теми же правами, что и граждане тех стран, юстиция в Румынии начала делать правосудие, бороться с кражами из государственного бюджета, отправляя в тюрьму и заставляя возмещать убытки тех, кто думал, что могут сделать из государственного бюджета источником для своего состояния.

Т.: Что думает Брюссель о новом президенте РМ Игоре Додоне? То, что он не является проевропейцем, может ли каким-то образом повлиять на дальнейшие отношения между РМ и ЕС?

З.М.: Европейский союз привержен, в первую очередь, гражданам Молдовы, а не одному или другому политику. Мы продолжим поддерживать реформы в Молдове именно потому, что они направлены на благо людей. В том, что касается президента Игоря Додона, он является одним из популистов, которые приехали в Брюссель, полагая, что может изменить правила игры, и что может впечатлить нас посредством двуязычия. Не увенчалось успехом. Его визит в Брюссель был крупным провалом. ЕС невозможно обмануть. Президент Игорь Додон ошибается, если думает, что может не соблюдать демократические правила, которые мы, все члены ЕС соблюдаем, и в то же время, пользоваться преимуществами сближения с ЕС, безвозмездными деньгами, которые ЕС предоставляет Молдове для внедрения реформ, чтобы помочь провести необходимые реформы для экономического роста. Если он считает, что может руководить Р. Молдова на деньги ЕС, которая стремиться к сплоченной и процветающей Европе, а по программе Москвы, желающей, чтобы Европа была беспомощной и разрозненной, я могу только предречь президенту Додону неудачу. Мы хотим помочь гражданам Молдовы, Европейский Союз нуждается в Молдове, в которой стабильная и процветающая демократия, и надеемся, что президент Игорь Додон не будет препятствием на этом пути.

Т.: Какие шаги, на ваш взгляд, должна сделать в последующем РМ, чтобы сблизиться с ЕС?

З.М.: Как я уже говорил, лучшим способом сближения РМ с ЕС является реализация Соглашения об ассоциации. Это должно быть приоритетом. Мы все увидели, что вследствие внедрения этого Соглашения существуют конкретные преимущества для РМ и для ее граждан: либерализация визового режима, финансовая помощь, безвозмездные деньги для модернизации страны, для укрепления учреждений по борьбе с коррупцией, для модернизации школ, детских садов и больниц. Преимущества для РМ являются конкретными: увеличение экспорта в страны ЕС, молдавским предпринимателям была предоставлена помощь, когда Россия ввела эмбарго на ряд продуктов из Молдовы, мы тогда увеличили квоту на импорт фрукт из Р. Молдова, и полностью исключили квоты на импорт вина, обеспечив тем самым выживание предпринимателей и молдавских фермеров. Реформы, предвиденные этим Соглашением, являются очень важными для РМ, чтобы она стала сильной, экономически и политически стабильной, на своих собственных ногах.

Т.: Кто в настоящее время является политическим партнером ЕНП в Молдове, и кто еще может им стать в перспективе?

З.М.: В данный момент только Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) является партнером Европейской народной партии (ЕНП). Наша политическая семья внимательно следит за эволюциями в Молдове, в частности левоцентристских партий, желающих присоединиться к европейским ценностям, для укрепления правового государства, независимой судебной системы и разделяющих ценности, продвигаемые ЕНП: свободу, демократию и права человека. Президентские выборы в прошлом году показали, что у нас есть несколько надежных доверенных актеров на будущее, с которыми мы будем вести успешную политику в последующие годы.

Т.: Насколько целесообразным является укрепление проевропейского сегмента в РМ?

З.М.: Определенно проевропейские левоцентристские силы РМ должны быть едиными. В следующем году состоятся парламентские выборы, которые будут совсем непростыми. Р. Молдова нуждается в новом политическом классе, ответственном. Люди устали от политиков прошлого, и я считаю, что они правы.

Т.: Насколько реальным, по Вашему мнению, является возможный отказ РМ от европейского пути на следующих парламентских выборах?

З.М.: Я могу с уверенностью сказать, что ЕС никогда не бросит Молдову. Это большая глупость, сказанная пророссийскими политиками, которые хотят, чтобы люди не верили больше в Европу. Европа всегда будет рядом с гражданами Р. Молдова.