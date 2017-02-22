Филип: Заявления Додона беспокоят внешних партнеров

Премьер-министр Павел Филип не согласен с позицией президента Игоря Додона относительно пенсионной реформы и трансформации срочных кредитов в публичный долг. По словам Филипа, президент должен поднимать вопросы, которые объединяют, а не разделяют общество.

Глава правительства заявил, что на брифинге по итогам трехсторонней встречи со спикером Андрианом Канду и главой государства, что «все чаще заявления президента Додона вызывают беспокойство внешних партнеров и потенциальных инвесторов».

«Они обеспокоены, создается впечатление, что молдавские институты плохо сотрудничают, вплоть до серьезных трудностей в межведомственной коммуникации. И они правы, когда считают, что вне зависимости от наших политических взглядов, мы должны найти решения. Конечно, между правительством и президентурой есть разногласия по многим вопросам, как, например, по назначению послов или судей. Я попытался это объяснить, но не могу сказать, что мы пришли к определенным выводам. Тем не менее, важно то, что мы обсудили эти вопросы», - заявил премьер-министр.

Филип утверждает, что Молдове нужны реформы, а не препятствия.

«Я довел до сведения президента программу правительства на 2017-2018 году. Я знаю политическое отношение президента; знаю и наше отношение к партии, в которой состоял глава государства. Но мы представляем государственные институты и должны смотреть на вещи с точки зрения глав этих госинститутов, а не лидеров партий. Нам нужны реформы, а не препятствия. Это была одна из тем встречи, потому что, если мы хотим изменить жизнь граждан, нам необходимо проводить реформы. Конечно, реформы не приносят моментальной радости. Если хочешь красивую улыбку, ты идешь к стоматологу, хотя тебе это и не нравится. У Молдовы должна быть красивая улыбка», - отметил премьер-министр.

Павел Филип также сообщил, что на встрече обсуждалась пенсионная реформа. Премьер отметил, что не разделяет позицию Додона относительно большей индексации пенсий, хотя последний представил аргументы в поддержку этого предложения.

«Президент Додон представил свои доводы, которые следует признать, но я не разделяю его позицию. Как я уже сказал, эта реформа предполагает не только индексацию, но и переоценку пенсий. В этом году будет переоценка пенсий тех людей, которые являются частью пенсионной системы с 2001 по 2008 годы. Эта реформа должна сделать пенсионную систему справедливой», - добавил глава кабмина.

Кроме того, премьер-министр дал понять президенту Додону, что пора прекратить спекулировать на теме общественного долга. Филип заметил, что действия власти высоко оценили внешние партнеры, так как это помогло избежать банковского кризиса.

«Мы должны четко разделить эти вещи. Один вопрос касается банковской кражи, которую я осуждаю и считаю, что необходимо привлечь к ответственности и наказать абсолютно всех, кто причастен к краже из банков. Мы уже разработали законодательную базу, чтобы в будущем не допустить подобных краж, а также принимаем меры, чтобы вернуть украденные деньги и активы. Второй вопрос, с которым я не согласен, касается разговоров о трансформации срочных кредитов в публичный долг. Если вы были внимательны, в минувшие дни нас оценили на международном уровне - в газете The Economist вышла публикация, в которой отмечается, что мы хорошо управляли ситуацией, чтобы не допустить банковского кризиса. Мы говорили открыто, когда начали этот проект, и мы не слышали других предложений», - подчеркнул Филип.

По итогам трехсторонней встречи президент Игорь Додон заявил, что мнения сторон совпали по нескольким вопросам, которые Канду, Филип и Додон постараются довести до конца. Глава страны добавил, что «мы не уступим по принципиальным вопросам, думаю, коллеги поступят точно так же. Даже если каждый останется при своем мнении, подобные диалоги необходимы».