ЦИК назвал стоимость возможного референдума по отставке Киртоакэ

В 2016 году суд вынес решение, посредством которого сделали невозможным проведение референдума по отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, но в этом году (2017 г.) советники социалисты заявили, что намерены вернуться к данной теме и опротестовать эти решения в ЕСПЧ.

В беседе с репортером портала "Трибуна", чтобы узнать, как практически возможно процессуально вернуться к референдуму за отставку мэра, а также сколько будет стоить референдум по этому вопросу, председатель ЦИК Алина Руссу отметила, что референдум об отставке мэра может быть запущен в условиях ст. 180 Кодекса о выборах – «тайным голосованием 2/3 от числа избранных советников и 10% граждан, имеющих право голоса, проживающих на территории соответствующей избирательной административно-территориальной единицы».

В то же время Алина Руссу отметила, что «ст. 177 абз.(2) Кодекса о выборах предусматривает, что отставка мэра через референдум может быть запущена в случае, когда он не соблюдает интересы местного сообщества, неадекватно осуществляет полномочия, предвиденные законом, нарушает моральные и этические нормы».

По данным ЦИК, стоимость любого муниципального референдума составляет около 7,4 млн леев.