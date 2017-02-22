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Депутат Кирилл Лучинский отказывается от мандата
22.02.2017

Кирилл Лучинский сложил с себя полномочия депутата. В ходе пресс-конференции Кирилл Лучинский и председатель фракции ЛДПМ в парламенте Тудор Делиу заявила, что были сделаны изменения во внутреннем составе фракции, передает IPN.

Кирилл Лучинский сказал, что решил сложить с себя полномочия депутата и написать заявление о выходе из ЛДПМ. Он отметил, что решение было принято в связи с тем, что остается миноритарным акционером проекта реформирования телеканала TV7 и не хочет навредить его имиджу, находясь в политике.

Лучинский пояснил, что европейский фонд Endowment for Democracy решил поддержать телеканал TV7, а семье Лучинских будет поддерживать этот проект с позиции миноритарного акционера, а большинство 75% акций были уступлены. Телеканалом TV7 будет руководить ассоциация журналистов, над регистрацией которой ведется работа, сказал Кирилл Лучинский.


 
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