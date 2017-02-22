В Молдове выросло число кишечных инфекций из-за пищевых отравлений

Растет число острых кишечных инфекций, полученных в результате пищевых отравлений. Если в 2014 году таких случаев было 50 процентов от общего количества кишечных заболеваний, то в прошлом - две трети.

По данным столичного центра общественного здоровья, чаще всего причиной пищевых отравлений становятся овощи и молочные продукты. В прошлом году 40% случаев острых кишечных инфекций были следствием потребления салатов. В 2014-ом по этой причине заболели 17% заразившихся.

Далее по убыванию среди причин пищевой интоксикации следуют кондитерские изделия, мясопродукты и рыбные продукты. В прошлом году в три раза чаще изымали из продажи продовольствие, не соответствующее санитарным нормам.

Если в 2014 было конфискованно и уничтожено немногим более двух тысяч килограммов продуктов, то в 2016-ом - свыше шести с половиной тысяч. Санитарные врачи рекомендуют покупать продовольственные товары и кулинарные изделия только в авторизованных местах, где качество продуктов строго контролируетс.