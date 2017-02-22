У „Милсами” пять новых игроков

„Милсами” имеет пять новых игроков. Речь идет о нападающем Александре Бойчуке, защитнике Нейце Потокаре и полузащитниках Александре Моргунове, Виталии Балашове и Дане Чобану. Команда из Орхей пополнилась после ухода Диего Брума, Ильи Жигулева и Александра Дулгиера, передает IPN.

Александр Бойчук (1997 года рождения) выступал в составе нескольких команд из Румынии, таких как „Политехника”, Яссы и „Рапид”, Сучава. Александр Моргунов (1995) в прошлом сезоне выступал в запасном составе ФК „Краснодар”.

Словак Нейц Потокар (1988) играл за команду „Марибор”, с которой три раза стал чемпионом и два раза выиграл кубок Словении. В прошлом году играл за „Паханг” из Малайзии.

Украинец Виталий Балашов (1991) сформировался как футболист в ФК „Черноморец”, Одесса. Является автором исторического гола на открытии арены „Черноморца”. Последний сезон играл за „Вислу”, Краков. Входил в молодежные сборные Украины U-17, U-19 и U-21

Дан Чобану (1997) сформировался как футболист в ФК „Зимбру”, Кишинев.