Парламент планирует внести поправки в Кодекс о выборах

Председатель парламента Андриан Канду намерен предложить создать платформу, где будет обсуждаться изменение Кодекса о выборах.

После заседания Постоянного бюро парламента Андриан Канду заявил журналистам, что обсудил с коллегами улучшение избирательного законодательства.

«Есть рекомендации Конституционного суда и международных наблюдателей, а также гражданского общества. В ближайшее время мы составим обращение, чтобы обсудить эту тему. Избрание президента показало, что в избирательном законодательстве есть проблемы, вы видели голосование диаспоры. Мы обсудим не только форму голосования - смешанную или по избирательным округам, мы посмотрим в целом, что требует изменений», - сказал спикер.

Канду добавил, что на первом заседании парламент обсудит действия по внедрению Соглашения об Ассоциации на 2017 год.

Напомним, накануне совет правящей коалиции обсудил повестку первых заседаний парламента на весенне-летней сессии. Было решено, что на первом пленарном заседании будет утвержден План действий по нормативным актам, которые депутаты должны принять в 2017 году, чтобы выполнять условия Соглашения об Ассоциации ЕС-РМ. Совет правящей коалиции считает, что этот план - доказательство того, что парламент намерен и в этом году работать над модернизацией страны.