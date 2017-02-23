ПСРМ решила. Он будет новым членом ЦИК!

После того, как член Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Максим Лебедински занял должность советника президента по правовым и институциональным отношениям, представителя президента в отношениях с парламентом и правительством, эта должность в ЦИК осталась вакантной.

В беседе с репортером портала ТРИБУНА, исполнительный секретарь партии социалистов, депутат РМ (ПСРМ) Влад Батрынча заявил, что фракция решила уже, кто займет место Максима Лебедински.

«Фракция ПСРМ приняла решение выдвинуть кандидатуру Вадима Филипова», — уточнил депутат.

Вместе с тем, Батрынча отметил, что официальный запрос на этот счет будет представлен в пятницу.

ТРИБУНА уточняет: Вадим Филипов родился в 1986 году в г. Дубоссары, АТО левобережья. По профессии — юрист, адвокат в адвокатском бюро «Вадим Филипов». В настоящее время является муниципальным советником.

Андриана Кептине