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Президент Молдовы сообщил, что будет делать во время гей-парада в Кишиневе
23.02.2017

Президент Молдовы Игорь Додон получил приглашение принять участие в марше ЛГБТ-сообщества. Как пишет Unimedia, приглашение главе государства озвучил представитель Amnesty International Вячеслав Тофан в ходе презентации годового доклада о ситуации с правами человека в мире.

- Игорь Додон много раз заявлял, что он — президент всех граждан Молдовы, и мы бы хотели не только слышать пустые разговоры, но и видеть результаты. В мае будет организован марш ЛГБТ-сообщества, мы его приглашаем поддержать своим присутствием самое дискриминируемое сообщество Молдовы, - сказал Тофан.

Он добавил, что 22 мая прошлого года в Кишиневе прошел самый крупный марш членов и тех, кто поддерживает ЛГБТ, в котором приняло участие около 300 человек.

- Контрдемонстранты попытались напасть на активистов ЛГБТ. Полицейские сформировали кордон, но решили эвакуировать участников на автобусах до того, как марш дошел до финального места назначения, - сказал Тофан.

На приглашение Тофан ответил пресс-секретарь Игоря Додона Иван Чебан.

- Я увидел в СМИ приглашение от троих человек принять участие в таком марше, учитывая то, что президент — для всех, - написал в Фэйсбуке Иван Чебан. - В связи с этим сообщаем следующее: президент действительно — для всех и он участвует в мероприятиях, которые в нашем обществе принадлежат всем, как традиции, обычаи и ценности.

По его словам, в период проведения мероприятия, о котором заявили три человека, точно так же, как в прошлом году будет организована обширная программа мероприятий, направленных на поддержку традиционной семьи, в которой президент обязательно примет участие.

- Кроме того, тоже на этот период планируется запуск нескольких инициатив президента в поддержку молодых семей, материнства, детей, программ, цель которых — укрепление института семьи. Исходя из этого, приглашаем всех граждан присоединиться к мероприятиям в поддержку традиционной семьи, - подчеркнул Иван Чебан.


 
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