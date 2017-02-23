Непарламентские партии: власти имитируют выполнение Соглашения с ЕС

Лидеры непарламентских партий считают, что Соглашение об ассоциации с Европейским союзом не принесёт Молдове никакой пользы до тех пор, пока власти страны будут имитировать проведение реформ. Заявления на этот счёт прозвучали в студии передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Председатель Правой партии Анна Гуцу считает, что имеется мало шансов на реализацию в Молдове Соглашения об ассоциации. „Соглашение об ассоциации с ЕС – хороший документ, но он предусматривает проведение жёстких реформ, которые не принесут немедленного результата. А люди хотят немедленных результатов. Они не находят в этом документе осуществления своих экономических чаяний. Единственным шансом является объединение с Румынией”, - заявила Анна Гуцу.

По мнению сопредседателя Социал-демократической партии Серджиу Коробчану, проблема заключается в том, что на протяжении 25 лет независимости у Молдовы не было своего собственного проекта. „Не было никакого собственного промолдавского проекта. У нас был провосточный проект, затем прозападный. Но не было промолдавского. И это произошло из-за безответственности молдавского политического класса”, - отметил социал-демократ.

Вице-председатель Либерал-реформа

Лидеры непарламентских партий считают, что Соглашение об ассоциации с Европейским союзом не принесёт Молдове никакой пользы до тех пор, пока власти страны будут имитировать проведение реформ. Заявления на этот счёт прозвучали в студии передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Председатель Правой партии Анна Гуцу считает, что имеется мало шансов на реализацию в Молдове Соглашения об ассоциации. „Соглашение об ассоциации с ЕС – хороший документ, но он предусматривает проведение жёстких реформ, которые не принесут немедленного результата. А люди хотят немедленных результатов. Они не находят в этом документе осуществления своих экономических чаяний. Единственным шансом является объединение с Румынией”, - заявила Анна Гуцу.

По мнению сопредседателя Социал-демократической партии Серджиу Коробчану, проблема заключается в том, что на протяжении 25 лет независимости у Молдовы не было своего собственного проекта. „Не было никакого собственного промолдавского проекта. У нас был провосточный проект, затем прозападный. Но не было промолдавского. И это произошло из-за безответственности молдавского политического класса”, - отметил социал-демократ.

Вице-председатель Либерал-реформаторской партии Татьяна Потынг заявила, что власти не способны проводить реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС. „У Республики Молдова нет альтернативы европейскому вектору. Нынешние власти спекулируют проевропейским вектором, но они не способны осуществлять реформы”, - убеждена Потынг.

Председатель Центристского союза Молдовы Михай Петраки считает, что своими действиями те, кто управлял страной с 2009 года, скомпрометировали европейский вектор. „Если в 2009 году число тех, кто желал интеграции в ЕС, превышало 70 процентов, то сегодня их количество сократилось наполовину”.

торской партии Татьяна Потынг заявила, что власти не способны проводить реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС. „У Республики Молдова нет альтернативы европейскому вектору. Нынешние власти спекулируют проевропейским вектором, но они не способны осуществлять реформы”, - убеждена Потынг.

Председатель Центристского союза Молдовы Михай Петраки считает, что своими действиями те, кто управлял страной с 2009 года, скомпрометировали европейский вектор. „Если в 2009 году число тех, кто желал интеграции в ЕС, превышало 70 процентов, то сегодня их количество сократилось наполовину”.