Возрастная структура населения Молдовы способна генерировать экономический рост, исследование

Хотя уже второе десятилетие численность населения Молдовы постоянно снижается, существуют значительные людские резервы, которые способны обеспечить устойчивый экономический рост. Они обусловлены демографическим дивидендом. Центр демографических исследований, в партнёрстве с ЮНФПА – Фондом ООН в области народонаселения, представил Демографический барометр „Как соотносятся экономическое развитие с развитием демографическим, или что такое демографический дивиденд?”, передаёт IPN.

В пресс-релизе, распространённом ЮНФПА в Молдове, отмечается, что в Республике Молдова период демографического дивиденда наблюдается с 2000 года, когда доля населения трудоспособного возраста начала расти и достигла 60–61%. Демографическая нагрузка на трудоспособное население, в лице детей и пожилых людей, сократилась, тем самым относительно снизились и расходы государства на детей и лиц третьего возраста. Повышение пенсионного возраста продлевает период демографического дивиденда. Согласно результатам исследования, Молдовы обладает достаточно большим потенциалом рабочей силы. Важно, чтобы он был использован для обеспечения экономического роста.

Как заявила представитель ЮНФПА в Молдове Рита Колумбия, чтобы извлечь выгоду из демографического дивиденда, правительство, гражданское общество и партнёры Молдовы по развитию, совместно с ЮНФПА, должны уделить приоритетное внимание инвестициям в молодых людей, в их здоровье, в том числе в здоровье сексуальное и репродуктивное, в их образование и трудоустройство. Кроме того, извлечение выгоды из демографического дивиденда должно быть положено во главу угла при пересмотре Стратегии „Молдова–2020”, которая представлет собой основу для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и достижения Целей устойчивого развития.

Представляя результаты исследования, научный сотрудник Центра демографических исследований Татьяна Табак сообщила, что в настоящее время демографический дивиденд используется в Молдове в малой степени. Уровень занятости населения очень низок и составляет всего 40%. Около 27% молодых людей в возрасте 15–29 лет не задействованы ни на рынке труда, ни в образовательной системе. Этот показатель в два раза выше, чем в среднем по ЕС.

Миграционные потоки по-прежнему велики. Согласно оценкам, Молдова потеряла 16% населения. Массовая миграция сократила масштабы и продолжительность периода демографического дивиденда. В настоящее время наблюдается усиление миграционных потоков в случае молодых возрастов (25–29 лет). Показатели здоровья населения, такие как младенческая смертность в возрасте до одного года и смертность детей в возрасте до 5 лет, по-прежнему высоки по сравнению с европейскими странами. Высока и смертность трудоспособного населения, что приводит к немедленной потере человеческого потенциала и демографического дивиденда.

Заместитель директора Национального института экономических исследований Ольга Гагауз пояснила, что целью представленного барометра является подчеркнуть, что, хотя сегодня в Молдове и наблюдается сокращение численности населения, его возрастная структура в настоящее время и в ближайшие два десятилетия благоприятна для экономического роста и может ему способствовать, Численность и доля трудоспособного населения среди всего населения страны превышает 55%, а потому необходимы меры по использованию этого потенциала.