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Окончательное решение: ближайшие девять лет Влад Филат проведёт за решёткой
23.02.2017

В деле бывшего премьер-министра поставлена точка.  Высшая судебная палата не приняла заявления адвокатов и прокуроров о пересмотре приговора. Влад Филат испробовал все способы, чтобы обжаловать свой приговор.

Экс-премьера приговорили год назад к 9 годам лишения свободы. В ноябре прошлого года Апелляционная палата оставила в силе приговор, который вынес суд сектора Букань.

Влада Филата обвинили в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. По материалам дела  он получил от бизнесмена Илана Шора взяток на 800 млн леев.


 
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