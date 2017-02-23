23 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Молдова могла бы стать планетой: необычная петиция набирает подписи
23.02.2017

Жители Молдовы по-своему отреагировали на сенсационное открытие NASA. Они предложили назвать одну из открытых планет Молдовой.

На сайте change.org появилась петицию с просьбой назвать одну из семи открытых планет в честь нашей страны. По словам инициаторов, это возможность сообщить всему миру о существовании такой страны.

Пользователи сети активно обсуждают эту идею. Одни её активно поддержали, другие – критикуют.

На данный момент петицию подписали 440 человек.


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.