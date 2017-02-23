Молдова могла бы стать планетой: необычная петиция набирает подписи

Жители Молдовы по-своему отреагировали на сенсационное открытие NASA. Они предложили назвать одну из открытых планет Молдовой.

На сайте change.org появилась петицию с просьбой назвать одну из семи открытых планет в честь нашей страны. По словам инициаторов, это возможность сообщить всему миру о существовании такой страны.

Пользователи сети активно обсуждают эту идею. Одни её активно поддержали, другие – критикуют.

На данный момент петицию подписали 440 человек.